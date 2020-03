Michael, Christopher e Elizabeth, figli di Liz Taylor/ Nati da matrimoni diversi

Michael Howard Wilding e Christopher Edward Wilding, Elizabeth Frances Todd sono i figli di Liz Taylor, la diva di Hollywood protagonista di “Grande Amore” su Rai3. Una vita straordinaria quella dell’attrice americana considerata un’icona senza tempo dell’industria cinematografica mondiale amata sia dagli uomini, ma anche dalla donne visto che non ha mai suscitato invidie. La bellezza di Liz era innegabile e visibile a tutti, a cominciare da quella sua particolarità: quel colore viola dell’iride che è stata da sempre una caratteristica unica del suo viso. Una donna amata da tutti e che ha fatto innamorare tantissimi uomini; ben 7 i matrimoni celebrati, se non consideriamo quello bis con Richard Burton, ma anche una vita dedita agli emarginati, ai gay e alle lotte di classe. Una donna che ha vissuto la sua vita sul set, ma anche fuori cercando dispersamente l’amore. Quell’amore che ha trovato in diversi uomini e poi negli amatissimi figli. Quattro, infatti, sono i figli: tre naturali e una adottata.

Liz Taylor, i figli: Michael, Christopher e Elizabeth

Dopo il matrimonio con Nick Hilton, Liz Taylor ha ritrovato l’amore con Michael Wilding, attore inglese più grande di lei di ben 20 anni. Un amore importante visto che da questo matrimonio sono nati due figli: Christopher Howard nel 1953 e Christopher Edward nel 1955. Alcuni anni dopo poi è stata la volta di una bambina. Si tratta di Elizabeth Frances, nata dal terzo matrimonio con il produttore Mike Todd sposato nel 1957. Un amore sfortunato, visto che il produttore americano fu vittima di un terribile incidente aereo che gli costò la vita. Questo è stato l’unico matrimonio da cui l’attrice dall’iride viola non ha divorziato, ma nonostante la tragedia, Liza è diventata mamma per la terza volta della figlia Elizabeth Frances. Successivamente con l’unione con Richard Burton è diventata “mamma” per la quarta volta della piccola Maria Burton, figlia adottata dall’attore gallese.

