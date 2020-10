Michael De Giorgio aggredito con le forbici/ “La fidanzata ha provato a ucciderlo”

Lo abbiamo conosciuto qualche anno fa nel corso della sua avventura a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Lara Zorzetto, oggi si torna a parlare di Michael De Giorgio per una vicenda molto brutta. Il tatuatore è stato aggredito la scorsa notte con un paio di forbici. Necessaria la corsa in ospedale dove è stato prontamente operato al polso con buona riuscita anche se la ferita potrebbe avere delle ripercussioni sulla mobilità del braccio. Proprio De Giorgio ha svelato l’accaduto su Instagram dopo aver postato l’immagine del polso insanguinato: “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”, ha dichiarato l’ex partecipante di Temptation Island.

Michael De Giorgio aggredito dalla fidanzata? Deianira Marzano svela che…

Dopo l’operazione, Michael De Giorgio ha voluto tranquillizzare i follower: “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. – tuttavia ha precisato – Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”. Ma chi ha aggredito De Giorgio? È stata la web influencer Deianira Marzano, amica di Michael, a svelare che De Giorgio sarebbe stato colpito dall’attuale fidanzata dopo una brutta lite furibonda che i due avrebbero avuto in strada. Non si conosce però l’identità di questa misteriosa fidanzata.



