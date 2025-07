Michael Douglas ha annunciato il suo ritiro dal mondo della recitazione, anche se potrebbe tornare solo per progetti straordinari

Quando le vecchie glorie si ritirano dal mondo del cinema quel mondo si fa più povero, per non parlare di quando si spengono pronte a illuminare un altro tipo di cielo. Ma non è questo il caso di Michael Douglas, che sta benissimo. Però ha annunciato di volersi ritirare dal mondo della recitazione. A farlo ci ha pensato lui stesso in occasione del Karlovy Vari International Film Festival.

“È il momento di fermarmi. Ho lavorato per quasi sessant’anni e non voglio essere uno di quelli che muoiono sul set” ha annunciato il grande attore che ha recitato in autentici capolavori della storia del cinema, per non parlare dei premi vinti in tutta la sua vita: due premi Oscar (uno per miglior film e l’altro per miglior attore), 4 Golden Globe, un Bafta e un Emmy.

Michael Douglas potrebbe tornare a recitare solo per qualcosa di “straordinario”

Però ogni regola ha le sue eccezioni e quindi Michael Douglas potrebbe tornare a recitare solo a patto che riceva una proposta o un qualcosa di “straordinario”. Al momento, però, non è più alla ricerca spasmodica di ruoli e preferisce concentrarsi sulla produzione di film con la sua casa Further Films oltre alla sua passione per il golf.

Di recente ha scherzato sul suo lungo e felice matrimonio con la collega Catherine Zeta-Jones dicendo che “nello spirito di un buon matrimonio sono felice di interpretare la moglie” dicendosi davvero contento di vederla lavorare. Ora l’attore sta bene, ma nel 2010 ha dovuto lottare con un cancro alla gola che lo ha fatto riflettere sulla sua salute. Non sono mancate le stilettate al governo di Trump dicendo che ormai la politica sta diventando una sorta di business a scopo di lucro.

