Michael e Johnson Righeira, i successi e la fine della magia: perché si separarono?

Michael e Johnson Righeira hanno segnato un’epoca. L’uno al fianco dell’altro hanno sfornato brani iconici, regalando al pubblico leggerezza e sonorità indimenticabili. Dal 1983 al 1992 e poi, dopo una pausa di circa sette anni, dal 1999 al 2016, hanno collaborato con passione e unione di intenti. Poi la magia si è interrotta, senza però dimenticare le hit che ancora oggi noi tutti balliamo e conosciamo. Da Vamos a la playa a No Tengo dinero, passando per L’estate sta finendo e tanti altri pezzi che a loro modo hanno fatto la storia.

Una collaborazione artistica che ha origine dapprima nell’amicizia ai tempi del liceo. Poi, come dicevamo, Johnson Righeira si è ritrovato da solo, anche se in fondo non chiude ad una possibile reunion con la sua spalla storica. “Il bello del futuro è che non sai mai cosa succederà…”, ha detto in una intervista rilasciata a Rolling Stone.

Parole morbide e di apertura nei confronti di Michael Righeira, con cui Johnson aveva rotto per mancanza di condivisione progettuale. “Quando sei un duo e non sei d’accordo su quello che fai c’è poco da decidere. Se fossimo stati una band ci sarebbe stato più margine. Ma non si può escludere nulla…”, ha ribadito nel corso della suddetta intervista.

Oggi, le possibilità sembrano davvero poche, perché evidentemente il gelo artistico ancora prevale. Infatti Johnson Righeira invita i fan a tenere i piedi per terra, poiché i tempi non sono maturi. “Oggi mi sembra impossibile, ma magari un giorno ci saranno le condizioni. Non si può mai sapere cosa riserverà il domani e l’imprevedibilità è interessante perché ricominci da zero e da altre prospettive”, le sue parole.

