Michael, ex fidanzato Cristiano Malgioglio/ Colpo di fulmine grazie ad uno… yogurt

Micheal, l’ex fidanzato di Cristiano Malgioglio: un altro ragazzo misterioso, 35 anni più giovane

Cristiano Malgioglio ama ingigantire quell’alone di mistero che aleggia sulle sue storie d’amore. D’altronde quando parla della sua vita privata e dei suoi ex fidanzati, non fornisce quasi mai elementi chiari e rimane piuttosto abbottonato e vago. E mentre il gossip impazza per quel che concerne la sua misteriosa storia con un affascinante uomo turco, anche il chiacchiericcio sui suoi ex fidanzati si intensifica e dà adito a tanti discorsi. Come dicevamo, tuttavia, il paroliere non ha mai rilasciato molti dettagli sul suo privato, per questo motivo i fan e soprattutto magazine di gossip hanno sempre cercato di indagare per capire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Ad ogni modo, qualche anno fa, durante un’ospitata a Verissimo, il cantante aveva raccontato di essere impegnato con una persona incontrata a Dublino, verosimilmente Michael, un misterioso ragazzo la cui identità non è del tutto chiara. “La compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael“, il racconto di Malgioglio.

Micheal, l’ex fidanzato di Cristiano Malgioglio incontrato in un supermercato. Il cantante: “Lo cercai in ogni pub…”

Micheal, appunto. Secondo gli esperti di gossip, l’ex fidanzato di Cristiano Malgioglio avrebbe 35 anni meno del cantante e il loro primo incontro sarebbe avvenuto nel lontano 2005 in un supermercato. Secondo quanto riferito dal portale Gay.it, Cristiano Malgioglio era in compagnia di alcuni amici ed era alla ricerca dello yogurt e proprio in quel momento incontrò questo affascinante ragazzo, che all’epoca aveva appena ventitré anni.

Cristiano ne rimase ammaliato nonostante le parole grosse che gli aveva riservato, dal momento che gli era finito addosso con alcuni prodotti acquistati: “Ogni sera, da quel momento, siamo andati in tutti i pub per cercarlo”, ha ricordato simpaticamente Cristiano Malgioglio. Il cantante lo aveva descritto come l’amore della sua vita, ma il tempo evidentemente lo ha smentito.

