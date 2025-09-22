Katia Buchicchio, reduce dalla vittoria a Miss Italia 2025, è tornata a La Volta Buona con il fidanzato Michael.

E’ ancora vivida l’emozione quasi spiazzante per la vittoria di Miss italia 2025, Katia Buchicchio ha gli occhi luccicanti anche oggi nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo e, oltre al recente trionfo, c’è un motivo in più: la vicinanza del suo fidanzato Michael. Anche il ragazzo è stato invitato nel salotto di Caterina Balivo ed è stato proprio lui ad essere incalzato sul ‘tabù’ sugli amori che puntualmente si spezzano dopo la vittoria nel concorso di bellezza.

Un video riassuntivo ricorda le storiche Miss che, dopo il trionfo, hanno posto fine alle rispettive liaison che duravano anche da tempo ma antecedenti al concorso di bellezza. Michael, fidanzato di Katia Buchicchio, la pensa diversamente: “Speriamo che questa volta non sia così… Non posso che essere felice per lei, per la persona che è, e per quello che prova per me; un sentimento reciproco, sono 4 anni ormai”.

Michael, fidanzato di Katia Buchicchio a La Volta Buona: “Dopo la vittoria a Miss Italia 2025 non sappiamo ancora come comportarci…”

Si sono legati da giovanissimi, lei aveva 14 anni quando lo ha incontrato e fin da subito hanno sperimentato delle difficoltà che hanno evidentemente fortificato il rapporto. “Lavoro in un albergo come aiuto cuoco, fuori dalla Basilicata” – ha raccontato Michael, fidanzato di Katia Buchicchio – “fin dal primo anno abbiamo dovuto affrontare la relazione a distanza ma non è un problema”. Gli fa eco la Miss Italia 2025: “Le paure erano tante, ma ci siamo sempre sentiti vicini nonostante i km. Poi lui lavora lì solo in estate, già d’inverno stiamo più tempo insieme”. Preziosa poi la chiosa di Michael, fidanzato di Katia Buchicchio, a La Volta Buona: “Come ho vissuto la sua notorietà improvvisa? Ha fatto un po’ paura ma nel senso buono, non sappiamo ancora come comportarci ma l’importante è essere felici, credere sempre nell’altra persona e tutto andrà per il meglio”.