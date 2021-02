Michael figlio Francesco Baccini/ “Ecco com’è andata tra mio padre e Maria Teresa Ruta”

Si continua a parlare del presunto flirt su Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta oggi al Grande Fratello Vip 2021, col figlio del cantante Michael al centro della questione dopo l’ospitata a Domenica Live. Stasera sicuramente si scoprirà qualcos’altro con Alfonso Signorini che non potrà fare a meno di raccontare l’assenza di Francesco ieri da Barbara D’Urso che ha sottolineato: “Quando annunciamo gli ospiti abbiamo sempre la conferma scritta. È sopraggiunta una cosa che non posso dirvi, ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo abbiamo invitato il figlio del cantante, che sa la verità perché gliel’ha raccontata il padre“.

Michael figlio Francesco Baccini, come si sono conosciuti?

A Domenica Live Michael, il figlio di Francesco Baccini, ha svelato come il padre e Maria Teresa Ruta si sono conosciuti. A Canale 5 spiega: “Si sono incontrati a uno spettacolo. Si sono poi visti per due volte a casa di Maria Teresa. La prima sera per fare una sorta di saggio a Guenda, poi le presentò una canzone scartata a Sanremo. Dopo cena Guenda e il fratello sono andati a letto e tra mio padre e la Ruta c’è stato un abbraccio. Senza sfociare nell’intimità ci sono state effusioni, poi mio padre ha sentito entrare qualcuno, ha visto un uomo che non conosceva. È rimasto senza parole perché li ha visti discutere e se n’è andato”.



