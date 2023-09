Michael Gambon è morto/ L’Albus Silente di Harry Potter stroncato da una polmonite

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore irlandese Michael Gambon. Noto per aver interpretato il ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter, si è spento all’età di 82 anni sconfitto dalla polmonite. La notizia è stata confermata dalla moglie e dal figlio: “Amato marito e padre, Michael è morto in pace in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, a seguito di un attacco di polmonite. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di sostegno e amore”.

ROBERTA DI PADUA, LITE CON CLAUDIA A UOMINI E DONNE/ "Se esci con più persone nel programma..."

Chiamato “The Great Gambon” da Ralph Richardson e ammirato da molti colleghi, Michael Gambon è stato protagonista tra grande, piccolo schermo e teatro negli ultimi cinquant’anni, mettendo in risalto le sue qualità attoriali e una versatilità senza pari. Nel corso del suo fortunato cammino ha vinto quattro BAFTA, due RTS Awards e un Olivier.

Pierre Arditi colpito da un malore durante uno spettacolo/ Paura dopo il crollo sul palco

Addio a Michael Gambon

Tra gli original members del Royal National Theatre insieme a Laurence Olivier, Michael Gambon ha nterpretato il detective francese Jules Maigret nella serie ITV Maigret, oltre a recitare nella serie della BBC, The Singing Detective. Poi i film di Harry Potter gli hanno consentito il successo nell’era moderna: Gambon ha sostituito Richard Harris, scomparso nel 2002, nei panni del preside di Hogwarts Albus Silente. Più recentemente è apparso nel reebot di Dad’s Army, in Fortitude e nel film biografico su Judy Garland. L’account social di Harry Potter ha commentato la morte di Sir Michael scrivendo su X, ex Twitter: “Siamo incredibilmente rattristati dalla notizia della scomparsa di Sir Michael Gambon. Ha portato una gioia incommensurabile ai fan di Harry Potter di tutto il mondo con il suo umorismo, la sua gentilezza e la sua grazia. Terremo per sempre il suo ricordo nei nostri cuori”.

LEGGI ANCHE:

BARBARA DE SANTI, UOMINI E DONNE/ Gaffe sul bacio con Alessio: "All'inizio ho riso". Poi chiude...

© RIPRODUZIONE RISERVATA