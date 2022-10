Michael J. Fox, malato di Parkinson, riabbraccia Christopher Lloyd/ Video della reunion di Ritorno al Futuro

Dopo 40 anni la reunion di Ritorno al Futuro: Michael J. Fox riabbraccia il suo Doc, Christopher Lloyd…

La reunion di Ritorno al futuro riserva sempre nuove sorprese, una fra tutti il video che commuove il web: l’abbraccio tra Michael J. Fox e il suo Doc, Christopher Lloyd. Sono passati ben 40 anni dall’uscita di uno dei film più cult di tutti i tempi, si tratta ovviamente del mitico Ritorno al Futuro, la trilogia fantascientifica del 1985 dal successo planetario. La storia di un giovane studente 17enne (Michael J. Fox) che grazie a una macchina del dottore, ma anche amico, Emmett Brown (Christopher Lloyd) torna indietro e viaggia nel tempo poi, come si dice… Il resto è storia.

Michael J. Fox e il suo Doc, Christopher Lloyd in occasione del 40esimo anniversario del film, si sono rincontrati sul palco del Comic Con a New York dove hanno parlato del film, degli anni insieme e del loro primo incontro. Un momento che ha scosso la sensibilità del web e dei fan del film specialmente perché Michael J. Fox non si vedeva da qualche anno sullo schermo, in particolare dal 2020 da quando ha annunciato la fine definitiva della sua carriera causata dalle complicazioni della malattia di cui soffre, il Parkinson, diagnosticatoli nel 91, a soli 30 anni. La situazione per l’attore sembrerebbe essersi notevolmente aggravata, specialmente a seguito di un intervento, nel 2018, per la rimozione di un tumore benigno alla spina dorsale. Il web si commuove quindi davanti al video dell’abbraccio tra i due:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale)

Dopo 40 anni la reunion di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox su Christopher Lloyd: “Lui è il re delle espressioni…”

Nell’abbraccio tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd, in occasione del 40esimo anniversario dell’uscita di Ritorno al futuro, molti fan non hanno potuto far a meno di notare il grave peggioramento delle condizioni di salute di Fox, da anni malato di Parkinson. Per questo però l’attore è stato apprezzato ancor di più, perché con forza, nonostante la fatica, è saputo salire su quel palco e ricordare il film cult che tutti conoscono.

I due attori hanno inoltre raccontato qualcosa sul loro primo incontro: Christopher Lloyd ha ricordato di come fosse molto preoccupato quando scoprì che Eric Stoltz non avrebbe più interpretato la parte di Marty McFly, che sarebbe invece passata a un giovanissimo Michael J. Fox ma subito, una volta incontrato, la paura è svanita perché tra i due “scatta subito un intesa immediata”. Anche Fox ha elogiato il suo Doc definendolo il re dell’espressione: “La cosa pazzesca è che tiene in tutto, perché è così bravo, ed è brillantemente divertente”, ha affermato. Una reunion davvero speciale e commuovente, il web sta naturalmente impazzendo per il video dell’incontro e dell’abbraccio tra i due, i social infatti esplodono di messaggi di elogio verso Fox e il suo super Doc…

Michael J Fox and Christopher Lloyd. This iconic duo from Back to the Future, always in my heart ❤️ pic.twitter.com/3F3reyOOjy — Julien 🎮 (@MajorDcps) October 9, 2022













