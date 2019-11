Michael J. Pollard è morto/ Addio alla star di Gangster Story: “è stato fantastico”

Lutto nel mondo del cinema per la morte di Michael J. Pollard, l’attore che, con le sue interpretazioni, ha segnato il cinema degli anni ’60. L’attore è scomparso a 80 anni al Ronald Regan Medical Center dell’Università della California giovedì scorso, ma la notizia è stata annunciata solo oggi da Dawn Walker, il suo amico più caro ed è stata riportata dall’Hollywood Reporter. Sono stati tanti i ruoli interpretati da Michael J. Pollard che, nel corso della sua carriera, ha lavorato come “Le avventure di un giovane” e “I Selvaggi”, ruolo che lo ha consacrato al successo. Tuttavia, il suo nome è legato soprattutto all’interpretazione in Gangster Story con cui è stato candidato agli Oscar come Miglior attore non protagonista e vincendo un Bafta come miglior attore esordiente.

Michael J. Pollard è morto: l’addio di Rob Zombie

La morte di Michael J. Pollard ha colpito profondamente il mondo di Hollywood che ha amato l’attore e le sue interpretazioni. L”ultimo film in cui l’attore ha lavorato è stato è del 2003, diretto da Rob Zombie. Quest’ultimo ha voluto dare il suo ultimo saluto a Michael J. Pollard condividendo sui social i suoi ricordi. “Un altro membro della nostra famiglia House of 1000 Corpses ci ha lasciato. Il grande Michael J Pollard è morto. Sono stato un grande fan di Micheal da quando l’ho visto per la prima volta in Star Trek “Miri”, si legge sui social. “È stata una persona straordinaria. Ho amato il suo lavoro e la sua presenza scenica. Ha rappresentato un mito per me ed è stato uno degli attori che ho sempre voluto dirigere”, ha aggiunto.

Another member of our House of 1000 Corpses family has left us. The great Michael J Pollard has died. I have been a huge fan of Micheal since I first saw him on the Star Trek "Miri" . He was amazing in everything… https://t.co/I8RZPZcJ3v — Rob Zombie (@RobZombie) November 22, 2019





