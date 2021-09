Michael Jackson “Star in the star”, chi è? Gli indizi/ Alexia o Paola e Chiara?

La puntata di Star in the Star ha riservato moltissime sorprese a chi è stato incollato allo schermo fino alla fine. Chi avrà imitato Michael Jackson? Sarà stata Alexia, con le sue sonorità blues e la voce profonda, Paola e Chiara, le famose sorelle della canzone italiana oppure addirittura Giugliacci? La domanda è ardua, e la giuria si lancia nelle speculazioni più sfrenate. Di sicuro l’interprete ha lasciato tutti a bocca aperta con un’imitazione magistrale del Re del Pop, lanciandosi anche nella moonwalk, che lo ha reso famoso nell’Olimpo degli dei della musica. Sicuramente il fisico sottile e l’agilità nei movimenti lasciano presupporre che si tratti di un uomo magro o di una donna, ma la cosa non sembra così scontata. Provvidenziale l’aiuto di Ilary Blasi, che proietta una foto del personaggio da giovane, ma la domanda resta, chi è?

Chi è Michael Jackson di Star in the Star?

Nella puntata del 23 settembre, dunque, l’esibizione di Michael Jackson ha lasciato a bocca aperta la giuria composta da Marcella Bella, Claudio Amendola ed Andrea Pucci. Alla fine il mistero sembra essere stato rivelato, anche sui social tutti puntano su Alexia! In più momenti, infatti, si è notata la fisicità esile della cantante e il timbro abbastanza conosciuto ai più: anche se la sua esibizione ha comunque messo in difficoltà la giuria dei tre personaggi dello spettacolo.

Il format del programma, assolutamente nuovo ma che ricorda un po’ Tale e Quale show, condotto da Ilary Blasi, propone infatti delle persone misteriose, celate sotto i panni di un cantante o personaggio famoso, che devono essere indovinate dalla giuria. In base poi al punteggio ottenuto, il concorrente proseguirà o meno nelle puntate.

Michael Jackson, quand’è scomparso?

Michael Jackson, infatti, scomparso nel 2009 per un presunto infarto, era un artista poliedrico, noto per le sue esibizioni a tutto tondo, sia fisiche che canore. Rimane infatti nella storia la sua esibizione per la quale moltissimi fan svennero e dovettero essere trasportati in ambulanza. L’artista che lo ha imitato deve avere quindi un talento innato nei movimenti estremamente fluidi e sciolti e un timbro molto particolare.

