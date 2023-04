Un ragazzo di 18 anni e un minore che era in sua compagnia, sono stati arrestati nella giornata di mercoledì scorso, dopo aver fatto irruzione nella villa di Michael Jordan situata ad Highland Park. Come riferito dalle forze dell’ordine, il 18enne Raiden K. Hagedorn, è stato accusato di violazione di domicilio e di altri due capi d’imputazione per danno penale alla proprietà, ed è stato quindi messo in stato di arresto dalla polizia della cittadina, poi rilasciato su cauzione di riconoscimento (non è stata pagata alcuna penale), con il caso che rimane comunque pendente. Non sono invece stati forniti dettagli sul minorenne, protetto per ovvie ragioni dalla privacy.

Michael Jordan, irruzione nella super villa di Chicago/ Arrestato giovane 18enne

Proprio per via del coinvolgimento di un under 18, il vice capo della polizia di Highland Park, William Bonaguidi, non ha potuto rispondere alle domande dei giornalisti che hanno chiesto lumi su quanto accaduto. In ogni caso la polizia ha stilato un rapporto di violazione di domicilio della super villa di Michael Jordan nella nottata fra martedì e mercoledì, mostrando i documenti di quanto accaduto.

Diretta/ Bologna Lecce streaming video tv: capolista in fuga (Primavera)

MICHAEL JORDAN, 18ENNE FA IRRUZIONE NELLA SUA VILLA: NON E’ STATO RUBATO NULLA

Sara Avalos, specialista in comunicazioni dell’ufficio del procuratore dello stato di Lake County, ha aggiunto che secondo gli inquirenti il 18enne Hadegorn non avrebbe fatto irruzione nella casa dell’ex guardia di Chicago e Washington con l’intento di rubare qualcosa, e la conferma la si ha nel fatto che dalla casa non è stato portato via nulla: sarebbe stata danneggiata solo una finestra, quella attraverso cui si è verificata l’irruzione.

La casa di Michael Jordan ad Highland Park è a dir poco iconica. Si tratta di una reggia chiusa da un cancello su cui spicca il numero 23, quello indossato in carriera da The Goat (tranne una breve parentesi con il 45 dopo il ritorno in campo a seguito del primo ritiro), per un valore che supera ampiamente le decine di milioni di dollari. La casa era stata messa in vendita nel 2013 ma nessuno aveva deciso di assicurarsela al minimo stabilito pari a 13 milioni di dollari.

Diretta/ Cagliari Juventus streaming video tv: bianconeri per i playoff (Primavera)

© RIPRODUZIONE RISERVATA