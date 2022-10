Michael Kopsa è morto a 66 anni/ Attore di “X-Files” aveva un tumore al cervello

Michael Kopsa è morto. A soli 66 anni l’attore di “X-Files”, serie tv in cui vestiva i panni di Rick Culver, si è spento per via di un tumore al cervello. Il decesso è avvenuto domenica per via delle complicazioni connesse alla malattia che aveva colpito l’uomo e a darne l’annuncio nella giornata di martedì 25 ottobre 2022 è stata l’ex moglie, Lucia Frangione. L’ha fatto per mezzo di un post su Twitter, in cui si legge: “Il grande Michael Kopsa, il mio caro amico e padre di mia figlia, Nora, è morto il 23 ottobre 2022 a causa di un tumore al cervello. Era un incredibile attore teatrale e cinematografico, doppiatore, falegname, musicista e pittore. Ma, soprattutto, era un padre amorevole e assolutamente presente”.

Sul profilo Instagram ufficiale di Hallmark Channel, l’attore è stato ricordato con le seguenti parole: “Amico e collega per molti, oggi onoriamo l’eredità di Michael Kopsa. Sempre nei nostri cuori”. Giova ricordare che Kopsa in carriera ha ottenuto il suo primo ruolo in un lungometraggio con “Timing” nel 1985, prima di recitare ne “I Fantastici Quattro”, “Apollo 18”, “Love Happens” e “L’ascesa del pianeta delle scimmie”.

MICHAEL KOPSA È MORTO: IL RICORDO DEL COLLEGA PETER KELAMIS

Michael Kopsa era venuto alla luce a Toronto il 22 gennaio 1956, si era trasferito a New York per studiare teatro e aveva completato gli studi universitari in Canada. Ha ricoperto una serie di ruoli cinematografici di rilievo, prestando la voce a Bestia in “X-Men: Evolution” del 2000 e a Char Aznable nel doppiaggio inglese del videogioco “Mobile Suit Gundam”.

Il collega doppiatore Peter Kelamis ha reso omaggio a Michael Kopsa su Facebook: “Oggi ho perso un amico. Molti di noi lo hanno perso. Un amico che era ammirato e amato. Conserverò sempre i ricordi delle lezioni di recitazione insieme. È sempre stato bello recitare di fronte a quegli occhi penetranti e a quella voce roboante. Così tanto talento legato a un’anima così gentile. Hai lasciato molte persone che sentiranno la tua mancanza. La tua battaglia è stata lunga… e meriti di riposare. Fino a quando ci incontreremo di nuovo. Con affetto, il tuo amico”.

