Michael Madsen è morto a soli 67 anni, è stato uno degli attori più noti degli ultimi 40 anni in quel di Hollywood: ecco chi era

Gravissimo lutto nel mondo del cinema: è morto Michael Madsen. Si tratta dell’attore americano che era divenuto famosissimo in tutto il mondo per il suo ruolo nel film Le Iene, pellicola cult diretta dal regista Quentin Tarantino. Aveva solo 67 anni e stando a quanto fatto sapere dalla sua agente, Liz Rodriguez, è deceduto dopo un infarto, un arresto cardiaco. Michael Madsen è stato ritrovato nella sua abitazione sita in quel di Malibù, vicino ad Hollywood, privo di sensi nella mattinata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, “Michael Madsen è stato uno degli attori più iconici di Hollywood, che mancherà a molti”, questo quanto contenuto in una dichiarazione congiunta dei suoi manager Susan Ferris e Ron Smith della Bohemia Entertainment e Rodriguez.

DIOGO JOTA/ Il senso di una morte che non si misura con i criteri del mondo

A confermare la morte della star di Hollywood è stato Christopher Jauregui, sergente nonché comandante di guardia della stazione Lost Hills di Los Angeles, che parlando con la CNN ha spiegato che gli agenti si sono recati presso l’abitazione di Michael Madsen, trovando già privo di sensi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, ma non hanno potuto fare nulla per rianimare l’attore e alle ore 8:25 è stato dichiarato morte.

GIANNI CALCHI NOVATI/ "Dall’università all’oratorio, un pastore che amava stare con il suo gregge"

MICHAEL MADSEN È MORTO: I PRIMI PASSI NEL MONDO DEL CINEMA

In ogni caso Jauregui ha fatto sapere di non sospettare che si sia trattato di un’azione criminale, di conseguenza la morte sembrerebbe essere stata appunto naturale, non essendovi nulla che faccia pensare ad un omicidio o magari ad una morte come conseguenza di qualche altro reato. Michael Madsen ha recitato in moltissimi film oltre a Le Iene, divenendo uno dei pupilli di mister Tarantino, tenendo conto che ha preso parte anche ai capolavori “C’era una volta a… Hollywood” e “Kill Bill”, sempre diretti dallo stesso regista italo-americano.

GIANNI CALCHI NOVATI/ “Un’amicizia con Cristo che sapeva scaldare il cuore di tutti”

Era considerato un attore poliedrico e versatile ed è per questo che nella sua carriera ha interpretato ruoli da duro e cattivo, come ad esempio in Kill Bill, ma anche da buono e da protagonista, come si è visto ad esempio nel film Species targato 1995. Nato nel 1957 in quel di Chicago, entrò nel mondo dello spettacolo dopo aver compiuto i 20 anni, precisamente negli anni ’80, muovendo i primi passi nella serie tv “A cuore aperto” del 1983. Dopo di che sbarcò nel mondo del cinema, facendosi notare in Thelma & Louise, altra pellicola cult di Ridley Scott datata 1991: nel film interpretava Jimmy, l’amopre di Louise (Susan Sarandon).



MICHAEL MADSEN È MORTO: LE SUE INTERPRETAZIONI E I SUOI PROBLEMI CON LA LEGGE

L’anno dopo fu la volta de Le Iene, interpretando il sadico Mr Blonde, poi nel 1994 arrivò Wyatt Earp, film western e d’azione. Molti dei film in cui Michael Madsen ha recitato vengono considerati in qualche modo di Serie B, ma non mancano grandi successi come Donnie Brasco del 1997, ma anche 007 – La morte può attendere del 2002, e ancora, Sin City del 2005. Fra le sua interpretazioni migliori si ricorda Sidewinder nella saga Kill Bill, uno di coloro che Uma Thurman deve uccidere prima di ammazzare la sua principale nemesi. Si ricorda poi in Renegade e The Hateful Eight, quest’ultimo, altro film di Tarantino.

Parlando durante una intervista del 1992 disse che “La mia carriera è come un cardiofrequenzimetro. Ogni tanto mi lascio coinvolgere in un buon progetto per far andare avanti le cose… non tutti i film che fai possono essere fantastici, non importa chi tu sia”. Nel corso della sua vita ha avuto diversi problemi sia personali che legali, come ad esempio l’arresto avvenuto un anno fa con le accuse di violenza domestica verso la moglie, DeAnna Madsen, giunto un mese prima del divorzio dalla stessa. Nel 2019, invece, Michael Madsen era stato arrestato per guida in stato di ebbrezze, mentre nel 2012 era finito in carcere dopo una colluttazione con il figlio.