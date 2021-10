Michael Magnesi, Lonewolf/ Chi è il campione del Mondo IBO di boxe che sogna l’America

CHI È MICHAEL LONEWOLF MAGNESI

Michael Lonewolf Magnesi sarà ospite oggi pomeriggio alla trasmissione di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” in vista di una svolta molto importante per la sua carriera di pugile. Michael Lonewolf Magnesi, campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma, ancora imbattuto nel corso della sua carriera, si appresta infatti a combattere negli Stati Uniti e ha in programma due o tre match prima di una sfida mondiale con in palio la riunificazione del titolo iridato con qualche altra sigla.

Michael Magnesi, detto Lonewolf (lupo solitario in inglese) ha 26 anni essendo nato a novembre 1994, è nativo di Palestrina in provincia di Roma ma è di Cave, altro Comune della provincia romana limitrofo a Palestrina. Michael Lonewolf Magnesi ha conquistato la cintura contro il ruandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi grazie alla vittoria per k.o. tecnico al quinto round ottenuta il 27 novembre scorso, poi si è confermato campione del Mondo IBO con un successo ottenuto contro il pugile indiano Khanyile Bulana, mandato al tappeto in soli 47 secondi di combattimento il 24 aprile scorso.

MICHAEL LONEWOLF MAGNESI, 36° CAMPIONE DEL MONDO NELLA BOXE PER L’ITALIA

Michael Lonewolf Magnesi è il trentaseiesimo pugile italiano capace di conquistare un Mondiale nella storia della nostra boxe, il precedente era stato nel 2016 Giovanni De Carolis, che aveva conquistato la cintura dei supermedi WBA. In tutta onestà va detto che la cintura della IBO ha minor valore rispetto a quelle WBA, WBO, WBC, IBF ma Lonewolf è sicuramente un pugile emergente e si spera che nei prossimi anni possa ottenere successi ancora più significativi.

Da un punto di vista tecnico, i punti di forza di Michael Lonewolf Magnesi sono l’agilità e il gancio destro, soprattutto quello corto. Professionista dal 2015, il suo record recita 19 vittorie, 11 per ko. Come detto, c’è in vista per il pugile romano lo sbarco in America, con il primo match fissato per l’11 novembre prossimo a New York: “Sono pronto per questa nuovo progetto che rappresenta un passo fondamentale per la mia carriera pugilistica, farò vedere al pubblico americano chi è il Lupo solitario italiano del ring!” aveva commentato Michael Lonewolf Magnesi l’annuncio della sua prossima avventura negli States.

