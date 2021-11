Michael Polansky, chi è il fidanzato di Lady Gaga/ Matrimonio lontano per ora..

“Ho uno stupido amore”, questa era la frase che Lady Gaga aveva utilizzato poco più di un anno fa per mostrarsi sul suo profilo Instagram al fianco del suo fidanzato, l’imprenditore 34enne Michael Polansky. Parole significative, ma che esprimevano in maniera chiara quanto l’uomo, conosciuto pochi mesi prima, fosse già diventato importante per lei, al punto tale da perdere quasi del tutto la razionalità, come accade spesso quando si prova un sentimento forte.

Il loro primo incontro è avvenuto a fine 2019 in maniera del tutto casuale, grazie alla complicità di amici comuni. Per entrambi è stato un colpo di fulmine, che li ha spinti a bruciare le tappe. I due erano così arrivati a trascorrere quel Capodanno insieme scambiandosi un bacio lunghissimo e appassionato mentre si trovavano in un ristorante di Los Angeles. In quel periodo in pochissimi conoscevano la vera identità di lui, ma la cantante non ha esitato poco tempo dopo a presentarlo ai suoi follower.

Chi è Michael Polansky: il fidanzato di Lady Gaga

Ogni dubbio sulla natura del legame tra Lady Gaga e Michael Polansky è stato poi definitivamente fugato in occasione del Superbowl 2020. I due si erano presentati insieme senza far niente per nascondere il loro amore.

“People”, testata sempre aggiornata sulle novità che coinvolgono i personaggi famosi che vivono oltreoceano, ha poi svelato qualche dettaglio in più sul compagno della star di “Poker Face”. L’uomo è laureato in matematica e informatica all’università di Harvard ed è CEO del gruppo Parker, un’organizzazione di San Francisco. Non appena è libero da impegni di lavoro, lui non esita a seguire la cantante proprio per trascorrere più tempo possibile al suo fianco.

Matrimonio tra Lady Gaga e Michael Polansky? Per ora no…

Il sentimento che unisce Lady Gaga al suo Michael è fortissimo, ma almeno per ora il matrimonio non sembra essere nei loro piani. Secondo quanto riporta “Amica”, infatti, lei è concentrata sulla sua carriera e preferisce fare il possibile per sfruttare il momento che sta felice che sta vivendo anche in questo ambito. A breve avrà la possibilità di mostrare ancora una volta il suo talento in veste di attrice nel film “Lady Gucci”. Qui veste i panni della protagonista, Patrizia Reggiani, che è arrivata a organizzare l’omicidio del marito, Maurizio Gucci.

Prima di pronunciare il fatidico sì lei vorrebbe attendere ancora proprio perché lei lo ritiene diverso dagli altri fidanzati che in passato sono stati al suo fianco. “Lui è molto affettuoso, anche in pubblico. E’ un gentiluomo vecchia maniera” – ha riferito una fonte vicina a Lady Germanotta al sito di ‘Entertainment Tonight’.



