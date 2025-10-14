Michael Schumacher come sta? Ne ha parlato di recente Stefan L'Hermitte, giornalista francese de L'Equipe: ecco le sue dichiarazioni

Come sta Michael Schumacher? A fine dicembre sarà il dodicesimo anniversario di un tragico evento: la caduta sugli sci del sette volte campione del mondo di Formula 1. Dodici lunghi anni in cui la famiglia – in maniera anche un po’ incredibile, visto il mondo in cui viviamo oggi – è riuscita a tenere lontane le telecamere, i media e i giornalisti, non facendo filtrare alcuna notizia sulle condizioni del Kaiser.

Mai un bollettino medico, mai un aggiornamento, mai una notizia: solo qualche piccola indiscrezione filtrata, la cui veridicità, anche se proveniente da fonti attendibili, resta difficile da confermare L’ultimo a parlare a riguardo è stato Stefan L’Hermitte, un giornalista de L’Équipe, che, attraverso le colonne del giornale francese, ha ricordato come Michael Schumacher abbia firmato pochi mesi fa un casco, autografando con le sue iniziali, M e S.

MICHAEL SCHUMACHER COME STA? LA FIRMA DEL CASCO

Si è trattato di una firma per lo storico “elmetto” di Jackie Stewart in occasione di un evento di beneficenza, sul quale sono state apposte tutte le firme dei campioni di Formula 1 ancora in vita Il giornalista francese non sa se Corinna, la moglie di Michael, che non lo ha mai abbandonato, abbia sorretto la mano all’ex pilota Ferrari, ma ha parlato di un segnale positivo, giunto per la prima volta in questi dodici anni: “Quasi un segno di vita”.

Stefan L’Hermitte, ovviamente, non stappa lo spumante: “Non sta andando bene”, ci tiene a precisare, ma in ogni caso potrebbe “stare andando un po’ meglio”, forse grazie alle numerose terapie a cui la famiglia di Michael Schumacher avrebbe sottoposto l’ex pilota in questi anni. Si parla di cure costosissime che solo una famiglia milionaria come quella del sette volte campione del mondo si potrebbe permettere.

MICHAEL SCHUMACHER COME STA? “LE UNICHE INFO VERE…”

In ogni caso, L’Hermitte ci tiene a ribadire un concetto: “Le uniche vere notizie provengono dagli Schumacher”, mentre tutto ciò che riguarda l’esterno forse non ha molta valenza Non sappiamo se per caso si riferisca a Felix Gorner, un altro giornalista, in questo caso tedesco, dell’emittente RTL, secondo cui le condizioni di Schumi sarebbero piuttosto drammatiche, visto che non riuscirebbe più a “comunicare verbalmente” e dipenderebbe H24 dai suoi assistenti.

Vi sarebbe un entourage di circa venti persone che può avvicinarsi a Schumacher, oltre agli amici più cari, fra cui Jean Todt, ex team principal Ferrari durante il periodo del Dream Team, che è rimasto sempre vicino al tedesco Ricordiamo che Michael Schumacher si è ritirato a vita privata alla fine del 2013: stava sciando in Francia, in quel di Méribel, quando è caduto, sbattendo violentemente la testa su una roccia. Inizialmente le sue condizioni non sembravano così gravi, poi la situazione è completamente degenerata in breve tempo.