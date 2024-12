Arrivano splendide notizie per la famiglia di Michael Schumacher, l’ex pilota di Formula 1, sette volte campione del mondo, dal 2013 probabilmente allettato dopo il terribile incidente sugli sci a Meribel. Il 55enne tedesco è pronto a diventare nonno visto che la figlia, Gina Maria, ha annunciato di essere in dolce attesa. Si conosce già il sesso del nascituro, una femminuccia, e il termine della gravidanza è stato fissato ad aprile 2025, quindi fra circa 4 mesi.

La figlia di Michael Schumacher ha comunicato la splendida notizia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, una bella foto con un piccolo pony e dei palloncini rosa, con tanto di scritta: “Impazienti di conoscere la nostra bimba”. Gina Maria Schumacher era salita alla ribalta delle cronache già negli ultimi mesi, dopo che aveva deciso di convolare a nozze con l’imprenditore Ian Bethke.

MICHAEL SCHUMACHER E IL MATRIMONIO DELLA FIGLIA

A fine settembre i due si erano sposati in quel di Palma di Maiorca, storica abitazione della famiglia di Michael Schumacher e in quell’occasione si era anche ventilata la possibilità che l’ex pilota fosse apparso in pubblico dopo essersi “nascosto” per dieci anni. Una notizia che però non è mai stata confermata anche se, il fatto che il matrimonio sia stato celebrato proprio nella villa spagnola degli Schumacher, potrebbe far pensare appunto ad una presenza del padre di Gina Maria, magari in una zona ristretta dell’abitazione.

Tra l’altro si mormora che gli invitati non potevano portare con se lo smartphone per l’occasione, altro indizio che ha fatto pensare ad una possibile ricomparsa in pubblico dell’ex pilota Ferrari. Il marito di Gina Maria è il figlio di un imprenditore inglese nonché di una insegnante originaria della Germania, e lavora al momento presso un centro equestre di proprietà della famiglia di Schumacher con sede in Texas, negli Stati Uniti.

MICHAEL SCHUMACHER DIVENTERÀ NONNO: LA LIETA NOTIZIA DOPO IL RICATTO

La notizia della 27enne Gina Maria arriva in un momento un po’ difficile per la famiglia di Michael Schumacher, che al di là delle difficoltà riguardanti le cure del 55enne campione, ha dovuto affrontare un tentativo di estorsione, un ricatto del valore di milioni di euro. Un gruppo composto da un ex bodyguard di Schumacher, quindi un buttafuori e suoi figlio, hanno raccolto video, foto e cartelle cliniche dell’ex pilota, minacciando di renderle pubbliche, divulgandole sul dark web, se la famiglia non avesse dato loro 15 milioni di euro.

I tre sono stati subito scoperti, arrestati e ora sono a processo e l’indagine si è allargata negli scorsi giorni anche ad una ex infermiera di Schumacher, che potrebbe aver avuto un ruolo importante nel reato. Da quando il pilota è stato vittima dell’incidente in sci la famiglia ha fatto di tutto per salvaguardare la privacy del campione e fino ad ora ci è sempre riuscita.