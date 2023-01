Michael Schumacher, Ferrari celebra il suo 54esimo compleanno/ “Con te per sempre”

Festeggia oggi il compleanno Michael Schumacher e come sempre accade la Ferrari ha voluto ricordare il suo straordinario pilota. Schumi spegne 54 candeline e per omaggiarlo, il profilo Twitter della Rossa ha pubblicato uno splendido scatto in suo onore, con la scritta: “Con te per il tuo compleanno, oggi e per sempre”. La casa del Cavallino Rampante non ha mai abbandonato il Kaiser, ancor di più dal quel terribile 29 dicembre del 2013, quando lo stesso fu vittima di un incidente mentre stava sciando a Meribel. Una drammatica caduta e un durissimo colpo alla testa, fecero perdere conoscenza al 7 volte campione del mondo, che di fatto non si riprese più da quel giorno.

Nel corso di questi lunghissimi 9 anni sono emerse moltissime indiscrezioni sullo stato di salute di Michael Schumacher, ma la famiglia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo, di conseguenza ogni notizia che filtra è stata sempre presa con le pinze. Si sa per certo, come raccontò in una recente intervista Jean Todt, grande amico di Schumi, che i due guardano le gare di Formula 1 assieme, e pare che l’ex pilota non sia più in grado di parlare ma che comunichi solo con gli occhi.

MICHAEL SCHUMACHER, L’AUGURI DEL SINDACO DI MARANELLO

E in questa giornata speciale ha voluto fare gli auguri a Michael Schumacher anche il figlio dello stesso, Mick Schumacher, neo terzo pilota della scuderia Mercedes dopo l’addio all’Haas, che sempre via social ha scritto: “Auguri al miglior papà del mondo”.

Infine le parole di Luigi Zironi, sindaco di Maranello: “L’affetto della nostra città per Schumi va oltre il valore del pilota e i trionfi in F1. È il suo essere campione dentro e fuori dall’abitacolo ad averci conquistato, con un garbo e una generosità entrati a tutti nel cuore. Auguri sinceri a Michael, nostro cittadino onorario: Maranello è sempre al suo fianco”. Schumacher ha vinto sette campionati del mondo di cui due con la Benetton e i restanti 5 con la Ferrari. Il suo ritiro risale al 2012 dopo due annate con Mercedes.

With you on your birthday, @schumacher ❤️ Today and all days 👊 pic.twitter.com/KkJ4M98F1I — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2023













