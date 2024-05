Michael Schumacher, le cure costano 7 milioni di euro all’anno/ Moglie Corinna ha già speso 70 milioni

Le cure di cui ha bisogno il povero Michael Schumacher, allettato da dieci anni a seguito del terribile incidente sulle nevi a Meribel, costano parecchio. A fare i conti in tasca a Corinna e alla famiglia del sette volte campione del mondo è stato Fox Sports, secondo cui si spenderebbe per curare il Kaiser circa 7 milioni di euro ogni anno.

Michael Schumacher, patto di riservatezza fra le tv tedesche?/ Per rispetto della privacy (31 gennaio 2024)

Schumi, del resto, ha bisogno di assistenza continua ed inoltre, stando alle voci che filtrano dalla famiglia dell’ex pilota di Formula 1, mai confermate in via ufficiale, l’ex Ferrari sarebbe sotto posto a delle cure innovative per provare a tornare ad essere quello di un tempo. Qualche settimana fa, ad esempio, si era ventilata la possibilità che nella sua “terapia” vi fosse compreso anche un giro su una Mercedes di grossa cilindrata giusto per fare rivivere al campionissimo le emozioni di un tempo.

Figlia di Michael Schumacher si sposa in estate con Iain Bethke/ Il campione sarà presente alle nozze?

MICHAEL SCHUMACHER, LE CURE COSTANO 7 MILIONI DI EURO ALL’ANNO: GLI OROLOGI ALL’ASTA

Ripetiamo, tutte notizie ufficiose, filtrate da amici e conoscenti, visto che la famiglia di Michael Schumacher, da quel terribile 29 dicembre del 2013, si è chiusa nel silenzio chiedendo il massimo rispetto della propria privacy e senza fornire alcun aggiornamento sulle condizioni fisiche della star delle 4 ruote. Solo pochi intimi possono andarlo a trovare, fra cui l’amico di una vita, Jean Todt, ex team manager nel famoso dream team Ferrari che ha vinto tutto negli anni 2000.

L’ultimo indizio circa il “caro cure”, è stata l’asta di pochi giorni fa durante la quale la famiglia di Schumacher ha messo in vendita alcuni degli orologi più preziosi della collezione di Schumi, fra cui quelli regalatigli proprio da Jean Todt in occasione dei titoli, che rappresentano dei veri e propri pezzi unici. Sia chiaro, Michael Schumacher ha guadagnato tantissimo (si parla di mezzo miliardo di euro) quando era ancora in Formula 1 grazie a contratti milionari e a sponsorizzazioni altrettanto remunerative, ma visto il costo dell’assistenza, Corinna sta cercando di far quadrare la quadra.

"Schumacher si siede a tavola a mangiare"/ Johnny Herbert: "Non credo che per lui ci siano grandi speranze"

MICHAEL SCHUMACHER, LE CURE COSTANO 7 MILIONI DI EURO ALL’ANNO: LE VENDITE DEGLI ULTIMI ANNI

Secondo Fox Sports e altri tabloid, fino ad oggi sarebbero stati spesi ben 70 milioni di euro per curare al meglio Michael Schumacher, e per sovvenzionare quei costi la famiglia avrebbe già messo in vendita un jet privato, una residenza in Norvegia, quindi una sontuosa villa sul lago di Ginevra, e per ultimo, i preziosi orologi che hanno fruttato diversi milioni di euro.

Ovviamente la speranza della famiglia è di riuscire un giorno a far riprendere completamente il povero Schumacher anche se, quanto traspare dalle poche interviste rilasciate a riguardo dalla moglie Corinna e dal figlio Mick, si tratta di una speranza davvero flebile. Un destino beffardo quello del kaiser, che di fatto ha rischiato la vita correndo in Formula 1 in un periodo in cui le morti non erano così rare, vedi quelle di Senna e Ratzenberg a Imola per cui di recente è stato celebrato il 30esimo anniversario, per poi finire allettato dopo un incidente con gli sci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA