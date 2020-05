Michael Schumacher/ Massa: “So come sta: situazione complicata prego perchè migliori”

Pubblicità

Si riaccendono i riflettori su Michael Schumacher, il campionissimo e uomo dei record della Formula 1 che il 29 dicembre del 2013 ha subito un terribile incidente sciistico a Meribel, da cui ne è uscito in gravissime condizioni. A ormai sette anni di distanza da quel dramma ancora non si conosce lo stato di salute del pilota; la famiglia fin da subito si è stretta nel più assoluto riserbo e pure tutte le persone vicine a Michael, che negli anni hanno avuto occasione di vederlo non hanno fatto trapelare alcunché, rispettando la privacy della famiglia Schumacher. E pure essendo a conoscenza delle condizioni di Schumacher, pure ha deciso di non dichiarare alcunché alcunché Felipe Massa, ex compagno di squadra del tedesco in Ferrari nel 2006, che proprio in questi giorni è intervenuto ai microfoni di Fox Sport. Il pilota brasiliano, che ha lasciato il circus della Formula 1 nel 2017 ha dichiarato: “So come sta Michael, ho informazioni dirette sul suo stato. Sta attraversando una fase complicata, ma dobbiamo rispettarla, come ho fatto io con la sua famiglia. A loro non piace divulgare alcuna informazione, per cui perchè dovrei farlo io?”.

MICHAEL SCHIMACHER, MASSA: “PREGO OGNI GIORNO CHE MIGLIORI”

Benché dunque dopo il terribile incidente di Meribel la famiglia Schumacher abbia eretto un muro impenetrabile attorno all’ex pilota tedesco, di cui non si sa praticamente nulla delle sue condizioni, pure non sono mancate in questi anni testimonianze di coloro che gli sono più vicini e che hanno potuto vedere come sta Michael Schumacher. Poche parole e molto vaghe che fanno pensare a un quadro molto grave ma stabile e che certo hanno sempre un grande effetto per tutti i tifosi della Formula 1 e non solo. Come certo avranno anche quelle di Massa, che pur avendo condiviso con il tedesco un solo anno in Ferrari, pure è riuscito a stringere un legame saldissimo di amicizia. Lo stesso Felipe Massa nell’intervista ha poi aggiunto: “So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto. Un po’ meno con sua moglie Corinna, perché veniva raramente a vedere le gare dal vivo”. Massa poi ha pure riferito che: “La sua situazione attuale è complicata: sogno e prego ogni giorno perchè possa migliorare”.



