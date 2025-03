Michael Schumacher ha smesso di parlare: a svelare le ultime notizie sulle condizioni di salute della leggenda della Formula 1 è una persona a lui vicina. Si tratta di Felix Gorner, giornalista di RTL e uno dei pochi ad avere un legame diretto con l’icona della Ferrari. “La situazione è molto triste“, ha dichiarato, spiegando che l’ex pilota tedesco necessita di terapie costanti e dipende completamente da chi lo assiste. “Non può esprimersi verbalmente“, ha aggiunto Gorner, una delle pochissime persone a parlare di Michael Schumacher, anche perché dall’incidente sugli sci a Meribel nel dicembre 2013 è calato quasi del tutto il silenzio, con la famiglia che ha eretto un muro per proteggerne la privacy.

Infatti, lo stesso Gorner ha riconosciuto che solo venti persone sono autorizzate a vedere Michael Schumacher. Da quando è tornato nella casa di famiglia in Svizzera, è accudito dalla moglie Corinna e da una cerchia molto ristretta di personale medico e di amici. “A mio parere, è la strategia giusta“, ha spiegato il giornalista, secondo cui la famiglia sta agendo nell’interesse del pilota. “Hanno sempre protetto rigorosamente la sua privacy e questo non è cambiato“.

MICHAEL SCHUMACHER, POCHE PERSONE POSSONO VEDERLO

La moglie di Michael Schumacher è riuscita a mantenere al minimo indispensabile il numero delle persone che possono vederlo, anche per evitare che vengano diffusi pubblicamente dettagli sulle sue condizioni di salute. Infatti, l’anno scorso un addetto alla sicurezza riuscì a ottenere file riservati con cui ricattò la famiglia per estorcere denaro, ma quel piano non solo saltò, ci fu pure un processo che si chiuse con delle condanne. Nonostante gli aiuti esterni, inevitabili per garantire al tedesco il giusto livello di cure che la sua condizione richiede, i parenti più stretti di Schumi sono riusciti a far trapelare pochi aggiornamenti.

Tra le poche persone che hanno potuto parlare con discrezione del campione c’è Jean Todt, amico di lunga data ed ex capo della Ferrari in F1. Ma a parlare per primo delle difficoltà a livello di comunicazione di Michael Schumacher era stato il figlio Mick nel documentario su Netflix, in cui spiegò che lui e il padre erano costretti a capirsi “in maniera diversa“. Invece, la moglie Corinna spiegò che è sottoposto costantemente alla riabilitazione e ammise che “ora è diverso, ma è qui con noi“.