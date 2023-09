Michael Schumacher, parla il figlio Mick/ “Era papà non il campione. A volte mi sono chiesto…” (14 settembre)

MICK SCHUMACHER PARLA DEL PADRE MICHAEL

Mick Schumacher ha parlato per la prima volta del rapporto con il padre, il sette volte campione del Mondo Michael Schumacher, fatalmente stravolto dall’incidente sugli sci che ha mandato in coma Schumi quando Mick aveva solamente 14 anni di età. Nel corso della trasmissione Hardenacke trifft di Sky Deutschland, Mick Schiumacher ha ricordato innanzitutto che, pur essendo consapevole che il padre fosse un pilota da corsa professionista, da bambino non aveva ben chiaro quanto fosse importante in quell’ambiente: “Per me era chiaro che papà fosse un pilota da corsa. Ma non sapevo di quale portata fosse”.

Insomma, Michael Schumacher in casa era il papà, non la leggenda della Formula 1. Il rapporto era dunque quello normale tra padre e figlio, per cui Mick ricorda ad esempio che, in ambito educativo, papà Michael Schumacher ha provato a provato “diverse strategie. A volte cercava di essere molto severo, mentre altre volte non lo era per niente: voleva solo vedere la mia reazione”. Certo, pian piano subentrò la consapevolezza che quello non era un papà come tutti gli altri: “Senza la sua spinta e i suoi consigli non sarebbe mai diventato un pilota di Formula 1″.

MICK SCHUMACHER E IL RAPPORTO CON MICHAEL PRIMA E DOPO L’INCIDENTE

Michael Schumacher comunque non ha mai spinto per indirizzare il figlio Mick verso la Formula 1: l’ex pilota della Haas ricorda infatti che Schumi “non ha mai fatto pressione, fin dall’inizio sia lui che mamma Corinna mi hanno detto che se non volevo farlo, non ero obbligato a farlo”. Naturalmente non tutto è stato semplice, soprattutto dopo l’incidente che ha di fatto privato della guida paterna ragazzo adolescente: “Ci sono stati alcuni momenti in cui mi chiedevo cosa avessi fatto di sbagliato”.

Mick Schumacher ha poi aggiunto: “Ma sono stati momenti che andando avanti mi hanno aiutato. Oggi penso che quegli alti e bassi siano stati molto formativi perché è così anche negli sport motoristici. Incontri sempre persone che ti supportano e ti coprono le spalle, ma anche persone che non ti coprono le spalle. E tu devi comunque andare avanti”. Di certo in tanti gli vogliono bene in tutto il mondo proprio per merito di papà Michael Schumacher, continuando a sperare che giungano buone notizie per la carriera di Mick e soprattutto per la salute di Michael.











