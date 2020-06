“Michael Schumacher sarà operato”/ F1, le voci sull’intervento con cellule staminali

Pubblicità

Michael Schumacher sarà operato con le cellule staminali. A rivelarlo è Le Dauphine: il quotidiano francese sostiene che l’ex pilota tedesco nei prossimi giorni subirà un’operazione. L’obiettivo dei medici sarebbe quello di rigenerare il suo sistema nervoso con le cellule staminali. Non sono ancora chiare le tecniche e la procedura dell’operazione, così come non ci sono conferme sull’intervento stesso, ma secondo quanto riportato in Francia, verranno trasferite le cellule staminali dal cuore o dal midollo osseo al cervello di Michael Schumacher. Dovrebbe occuparsene il dottor Menasche, conosciuto come pioniere nella chirurgia delle cellule staminali. Queste indiscrezioni si uniscono a quelle dello scorso settembre, quando si disse che l’ex leggenda della Formula 1 era stata sottoposta alla sua prima terapia con le cellule staminali a Parigi. Di questa operazione però non si conoscono i risultati, ma l’obiettivo: rigenerare il sistema nervoso.

MICHAEL SCHUMACHER OPERATO CON LE CELLULE STAMINALI?

Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia, l’idea è di procedere con l’operazione con le cellule staminali perché avrebbero un effetto antinfiammatorio che potrebbe forse avere un impatto sul cervello. La speranza è che Michael Schumacher possa riprendersi. La famiglia dell’ex Ferrari per ora resta in silenzio, del resto non ha mai fatto trapelare informazioni sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1. Ancora oggi vengono tenute segrete e lontane dalle telecamere. La famiglia del sette volte campione del mondo di F1 con Ferrari e Benetton chiede il rispetto della privacy da quel terribile incidente con gli sci sulla pista di Meribel, sulle Alpi francesi. Michael Schumacher non è più lo stesso, ma l’affetto dei suoi fan non è mai cambiato. E lo conferma il fatto che l’attenzione sulle condizioni di salute del tedesco sia sempre alta nonostante le informazioni siano sempre frammentarie.



