Michael Sembello, chi è il musicista di origine italiane? Ha una compagna dopo il matrimonio con la moglie Lisa? Quelle voci...

Michael Sembello, autore della hit “Maniac” che ottenne un successo straordinario grazie a “Flashdance”, ha cominciato a suonare fin da quando era un bambino. A La Stampa, ha raccontato che i suoi primi ricordi nel mondo della musica risalgono a quando aveva appena 9 anni e il fratello partì per fare il militare, lasciandogli la sua chitarra. Michael, deciso a imparare a suonarla per bene per impressionarlo al suo ritorno, si dedicò anima e cuore alla musica. Poi, a 17 anni, arrivò l’occasione di entrare nella band di Stevie Wonder. Michael studiava ancora ma appena gli arrivò la voce di un provino aperto, si presentò e ottenne il posto. “Abbiamo lavorato insieme per 10 anni, un’esperienza memorabile sotto ogni aspetto, musicale e personale” ha raccontato. Poi altre grandi collaborazioni con artisti di un certo calibro, come Diana Ross e Michael Jackson.

Michael Sembello, chi è: sposato con Lisa, ora una nuova compagna?

Michael Sembello è stato a lungo sposato con Lisa, ma non è chiaro perché la loro storia sia finita. Secondo i media americani, l’autore della hit “Maniac” avrebbe una nuova compagna e sembrerebbe che il musicista potrebbe presto diventare padre. La donna al suo fianco è stata avvistata infatti con un pancione e avrebbe brindato durante una cena con acqua invece del vino. Il portavoce di Sembello ha commentato: “No comment sulla sua vita personale”. A quanto pare, però, ci sarebbe davvero una nuova compagna nella vita del musicista di origini italiane.