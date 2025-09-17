Katia Buchicchio è fidanzata? Chi è il compagno della nuova Miss Italia

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di oggi, mercoledì 17 settembre, c’è anche la nuova Miss Italia: Katia Buchicchio. Ma, cosa si sa della nuova Miss? Per quanto riguarda la vita privata, è noto che Katia sia legata da quattro anni al fidanzato Michael Telesca. Michael ha 20 anni, vive ad Anzi, in provincia di Potenzia, e gioca a calcio nella polisportiva locale. Il giovane lucano conduce una vita semplice e lontano dai riflettori, ma ora si è ritrovato travolto nel gossip, con molti che vogliono scoprire di più della sua vita e della sua storia con Katia.

Chi è Pietro Parisi, lo chef: “Pesavo 210 kg, la svolta dopo un incidente”/ “Potevo morire, ho perso 130 kg”

Sui social, è possibile vedere molti momenti della sua quotidianità, tra viaggi, uscite con amici e foto con Katia. Dopo la vittoria di quest’ultima, però, diversi detrattori hanno lasciato commenti spiacevoli sui suoi profili. Difatti, c’è chi ha insinuato che la storia non durerà a seguito della nuova popolarità della fidanzata. Tuttavia, il 20enne non è rimasto in silenzio e ha risposto a tono agli haters.

Antonio e Rosaria, chi sono i genitori di Katia Buchicchio Miss Italia 2025/ La mamma: “Ecco perchè ha vinto”

Katia Buchicchio: la storia d’amore della nuova Miss Italia

Dopo la vittoria di Katia a Miss Italia 2025, in molti hanno scritto al fidanzato Michael Telesca, sostenendo che il loro amore finirà a breve. Al che, Michael non si è offeso, bensì ha risposto con grande ironia, pubblicando solo alcune faccine sorridenti contro gli haters. D’altro canto, si è congratulato pubblicamente con la ragazza, segno che la loro relazione procede a gonfie vele, anche dopo la vittoria a Miss Italia 2025. A questo punto chissà se, intervistata da Caterina Balivo, Katia svelerà altri dettagli della loro storia d’amore.

Daniela Ruggi/ Avvocato fratello: “Sua posizione archiviata, lui si è sempre preoccupato per la sorella”