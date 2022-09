Michael Terlizzi dopo l’arresto del padre Franco/ “Ciò di cui è accusato non sta…”

Michael Terlizzi e l’arresto del padre Franco

Michael Terlizzi, il figlio di Franco Terlizzi tra i 13 destinatari del provvedimento di fermo nell’ambito di una indagine sulla ‘Ndrangheta, rompe il silenzio e, ai microfoni di Novella 2000, commenta il provvedimento giudiziario da cui è stato colpito il padre Franco. “Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra”, ha riferito Michael alla testa diretta da Roberto Alessi.

Pamela Prati concorrente al Gf vip 7/ Che succede dopo Mark Caltagirone? É polemica!

“Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite”, ha aggiunto Michael assistito dall’avvocato Antonino Crea che sta seguendo la vicenda di Franco.

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7/ L'ex Uomini e Donne lascia a casa Soraia e...

Chi è Franco Terlizzi

Franco Terlizzi è un volto popolare avendo partecipato all’Isola dei Famosi. Franco, infatti, è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2018. L’ex naufrago è stato spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso commentando anche la partecipazione del figlio Michael all’ultima edizione nip del Grande Fratello.

Dopo il provvedimento disciplinare, Michael Terlizzi si è limitato a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra e, insieme alla propria famiglia, lasciando la situazione nelle mani dell’avvocato che sta seguendo la vicenda.

Simona Ventura frecciatina a Francesco Totti "dove sei stato quest'estate?"/ La reazione in tv...

© RIPRODUZIONE RISERVATA