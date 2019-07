Michael Terlizzi gay? /Manila Boff delusa: “Non metto la mano sul fuoco…”

Continuano le voci sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi. L’ex gieffino, dentro la Casa del Grande Fratello, ha dovuto fare i conti con questa sorta di pettegolezzo, dopo le prime esternazioni di Cristian Imparato. Fuori dalla residenza più spiata di Cinecittà, l’ex dama del trono over Manila Boff, aveva commentato la situazione, smentendo che Terlizzi potesse essere gay. Ed infatti, prima di entrare in gioco, i due si erano scambiati dei messaggi particolarmente “interessanti” e lui la corteggiava tramite social. Al termine nel reality show condotto da Barbara d’Urso, i due si erano dati appuntamento ad una SPA, per potersi conoscere meglio. L’incontro però, non è andato bene come lei sperava: cosa è accaduto? L’ex protagonista del dating show, ha definito Michael il classico “bello che non balla”.

Manila Boff delusa da Michael Terlizzi: “Gay? Adesso non ci metto più la mano sul fuoco…”

“Nei messaggi che mi mandava prima del GF sembrava davvero coinvolto, perciò io mi aspettavo che questo primo appuntamento andasse in tutt’altro modo”, ha spiegato Manila Boff tra le pagine del settimanale Nuovo. “Michael non mi è sembrato deciso. Direi che è un bello che non balla. Mi è parso pensieroso tutto il tempo e non ho percepito alcuno slancio affettivo da parte sua. Eppure dice che sono bella e gli piaccio: tra le parole e i fatti c’è un abisso”. Poi ha aggiunto: “Ora non so se sia gay, come hanno detto diversi opinionisti in tv, ma la mano sul fuoco per lui non ce la metterei più”. La 37enne quindi, dopo averlo incontrato ha fatto un passo indietro, mettendo in discussione la sua eterosessualità. La modella però, non ha tenuto in considerazione un aspetto fondamentale: magari non gli piaceva abbastanza da approfondire. Manila durante Uomini e Donne, dapprima era protagonista del trono classico corteggiando Tommaso Scala e poi, è arrivata al trono over frequentando Sossio Aruta e lasciando il programma con Fabrizio (ma per loro le cose non si sono concluse in maniera positiva).

