Michael Terlizzi/ Lo scherzo alla sorella gli si ritorce contro: “Copriti la faccia!”

Michael Terlizzi si gode il sole della Sardegna, dove è in vacanza. Reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello 16, si rilassa al mare. Forse un po’ troppo, se vediamo come è andato il duello con la sorella Camilla. I due hanno pubblicato delle Instagram Stories in cui si mostrano alle prese con una sfida con delle pistole giocattolo. La cosa più simpatica della divertente scenetta è stato l’avvertimento di Michael Terlizzi alla sorella. L’ex gieffino ha infatti invitato la ragazza a coprirsi il volto, certo che di lì a poco l’avrebbe colpita. Non voleva farle male il buon Michael, che però non aveva fatto i conti con il cinismo della sorella, pronta infatti a sorprenderlo con una mossa particolarmente reattiva. «Copriti la faccia», ripete lui avvertendola. Ma lei ignora l’avvertimento del fratello e passa all’attacco. Spara il colpo con la pistola finta e lo prende in pieno.

MICHAEL TERLIZZI,n SCHERZO ALLA SORELLA GLI SI RITORCE CONTRO

Colto di sorpresa dalla sorella Camilla, Michael Terlizzi è stato colpito in pieno viso. Non contenta di averlo beffato, la piccola di casa Terlizzi si è presa gioco del fratello. Ha preso infatti in giro l’ex concorrente del Grande Fratello 16 riproponendo la scenetta nelle sue Instagram Stories. E come se non bastasse ha pubblicato anche un video in slow motion che offre ogni dettaglio di questa scena. E ovviamente non manca la citazione: «Copriti la faccia». Michael comunque ha “incassato” bene il colpo, del resto si è messo in mostra nell’esperienza a Cinecittà nel reality di Canale 5 proprio per la sua bontà d’animo. Quella che gli ha giocato un brutto scherzo nella sfida scherzosa con la sorella Camilla. Intanto nell suo profilo Instagram resta come ultima foto ancora quella con Gianmarco Onestini, con cui ha stretto una bella amicizia al termine del reality. «L’amicizia vera è così, basta uno sguardo per scoppiare a ridere prima ancora di parlare. Succede anche a voi?», ha scritto l’amico sui social.

