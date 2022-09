Michael Terlizzi: “Mio padre Franco arrestato davanti ai miei occhi”/ “Per me è innocente!”

Michael Terlizzi racconta l’arresto del padre Franco in diretta a Pomeriggio 5

Non sono giorni facili per Michael Terlizzi. L’ex gieffino ha vissuto in prima persona l’arresto di suo padre Franco, avvenuto pochi giorni fa. L’ex pugile e naufrago dell’Isola dei Famosi è stato arrestato con le accuse di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative e intestazione fittizia di beni. Un momento drammatico che Michael ha raccontato nel dettaglio durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5.

Franco Terlizzi scarcerato: va ai domiciliari/ È accusato di legami con ‘ndrangheta

“Quando è stato arrestato eravamo a casa, – ha esordito Michael Terlizzi affiancato dai legali della famiglia – sono arrivati a fare i dovuti controlli del caso e poi hanno fatto una perquisizione nella nostra abitazione e poi nella carrozzeria di mio padre.”

Michael Terlizzi: “Hanno arrestato mio padre davanti ai miei occhi, un fulmine a ciel sereno!”

Dopo i controlli di routine è scattato l’arresto per Franco Terlizzi: “Dopo l’hanno portato via verso il carcere di Monza. Dopo circa due giorni è stato scarcerato ed è qui di nuovo a casa.” ha raccontato il figlio in diretta su Canale 5. Per Michael è stato un momento che non dimenticherà: “L’hanno arrestato davanti a me: è stato un fulmine a ciel sereno! – ha ammesso provato il ragazzo, spiegando che – Io dormivo e all’improvviso mi viene detto di alzarmi, non capivo… Per me lui è innocente!” Dopo aver raccontato come sono andati i fatti, Michael ha preferito non entrare nel dettaglio di questioni legali: “C’è ancora un’indagine in corso quindi mi avvalgo comunque dell’aiuto dei miei avvocati”, ha spiegato l’ex gieffino.

Franco Terlizzi, ex pugile Isola dei Famosi fermato/ Blitz anti 'ndrangheta: 13 fermi

LEGGI ANCHE:

Michael Terlizzi, la nuova fidanzata è Marcella Niespolo?/ Beccati a Milano: baci e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA