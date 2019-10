Michael Zamaro chi è rappresentante Strassoldo/ Istruttore karate fa impazzire social

Il comune di Strassoldo rappresenta la regione Friuli Venezia Giulia alla finale de “Il borgo dei borghi”, ma il popolo dei social è impazzito per il suo rappresentante. Presente in studio, Michael Zamaro ha catturato subito l’attenzione dei telespettatori, in particolare del gentil sesso. E sui social è partita subito la “caccia”: chi è il bel rappresentante di Strassoldo? È un tecnico istruttore di karate per la società Asd Karate Strassoldo, con cui tra l’altro è riuscito a imporsi con risultati molto importanti. Un aspetto che è passato in secondo piano quando si è parlato di Strassoldo. «Ma il rappresentante di Strassoldo è un figo pazzesco. Ma come si chiama? Ma è un bono mamma mia..fatemi sapere…», ha scritto ad esempio una utente su Twitter durante la diretta del programma in onda su Raitre. Un successo a parte per Strassoldo, che farà parlare di sé anche per il suo rappresentante.

MICHAEL ZAMARO, RAPPRESENTANTE STRASSOLDO FA IMPAZZIRE SOCIAL

Lo stesso Michael Zamaro nelle Instagram Stories ha mostrato alcuni momenti prima della diretta a “Il borgo dei borghi”, nel backstage. Nel suo account Instagram tra l’altro ci sono diverse foto in cui mostra le sue grandi passioni. In primis l’amore per il karate, che lo accompagna anche nella quotidianità. Ma anche quello per gli animali, infatti ha un bel pastore tedesco. L’altra sua passione sono i bambini, di cui spesso si occupa in qualità di istruttore di karate. Ma gli piace anche viaggiare, infatti colleziona su Instagram anche foto dei momenti più belli dei suoi viaggi, anche molto lontani. Non può mancare ovviamente la musica. E infatti compare una foto scattata a Nick Cave durante il concerto a Padova nel 2017. Non c’è foto però nella quale non c’è un complimento per il suo aspetto fisico, quello che ha colpito subito anche quando si è parlato del paesino del Friuli Venezia Giulia a “Il borgo dei borghi”.





