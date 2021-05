Michaela Biancofiore, addio a FI/ “Usano Berlusconi come una sagoma di cartongesso”

Bufera in Forza Italia, il lancio di Coraggio Italia targato Brugnaro-Toti ha scatenato la rabbia degli azzurri. Silvio Berlusconi si è indispettito per il passaggio di undici parlamentari forzisti nella nuova formazione parlamentare, tra questi troviamo anche Michaela Biancofiore. «Berlusconi ha lasciato Forza Italia prima di me. E c’è chi approfitta della possibilità di stargli vicino utilizzandolo come una sagoma di cartongesso», l’affondo dell’ex sottosegretaria ai microfoni di Repubblica.

Michaela Biancofiore ha spiegato di aver dato tutto per Forza Italia e l’addio rappresenta un fallimento enorme. «Ma quando ad amare è sempre uno solo, allora diventa difficile», ha evidenziato, spiegando che ci sono stati tanti episodi in cui lei è stata messa in cattiva luce agli occhi del Cavaliere…

MICHAELA BIANCOFIORE: “BERLUSCONI É STATO LA MIA FAMIGLIA”

Nel corso della lunga intervista a Repubblica, Michaela Biancofiore ha ribadito che sarà sempre berlusconiana – «è stato la mia famiglia, ho perso mio padre a 12 anni e lui per me è stato un punto di riferimento» – sottolineando che lasciare Forza Italia rappresenta un grande dolore. Senza dimenticare i grandi sforzi fatti per gli azzurri: «Mi è venuto un tumore e una ischemia in questi anni. Nonostante questo, sono ancora andata ad attaccare i manifesti alle europee». Michaela Biancofiore ha poi tenuto a precisare di lasciare FI dopo che Berlusconi è andato via: il problema non è solo Antonio Tajani, anche se il partito «ha perso 50 parlamentari da quando lui è arrivato ai vertici». L’ex coordinatrice altoatesina di Forza Italia ha poi svelato: «Ho telefonato a Berlusconi, che ha cercato di convincermi, non se l’è presa. Il motto di Fi ora è menosiamo, meglio stiamo, per far fuori i non allineati, come me».

