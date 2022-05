Micheal Ben David per Israel con I.M all’Eurovision 2022/ A Torino dopo aver vinto di X Factor

Come ogni edizione anche questo Eurovision 2022 ha come obiettivo regalare uno spaccato variegato del valore artistico e musicale delle varie nazioni in gara. Tra i più acclamati c’è il cantante che rappresenta Israele, Micheal Ben David, con il brano I.M. L’artista è reduce da un successo importante, infatti è l’ultimo vincitore di “The X Factor Israel”. Nato nella città di Akshelon, Michael ha studiato canto e recitazione fin dall’età di 13 anni. Nel corso degli anni ha sviluppato e allenato le sue capacità musicali, così dopo la laurea ha trovato il successo alle audizioni per The X Factor Israel, dove tra i giurati c’era proprio la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2018, Netta Barzilai. In un’intervista rilasciata in merito alla sua partecipazione ad Eurovision, Micheal Ben David si è detto fiero di rappresentare il suo paese in una competizione così importante e prestigiosa.

Chi è Micheal Ben David? Eurovision 2022 è un sogno che si realizza

Alla vigilia della kermesse, oltre a ritenersi fiero e motivato nel poter portare in alto il nome di Israele, Micheal Ben David ha ammesso di vivere un sogno. D’altra parte partecipare ad Eurovision è un obiettivo di molti suoi colleghi, ma soprattutto un’occasione davvero importante per lui di consacrarsi definitivamente. Non a caso Micheal Ben David non vede l’ora di potersi misurare in una sfida ad alti livelli ed è molto curioso di poter scoprire e apprezzare da vicino il lavoro degli altri semifinalisti. Dal canto suo è infatti convinto di poter trarre frutti importanti dal loro lavoro, farsi contaminare da stili e generi diversi per incrementare il proprio bagaglio culturale e tornare a casa molto più ricco di prima.

Micheal Ben David, significato del brano I.M ad Eurovision 2022

Per quanto riguarda I.M, è un brano che offre diversi spunti di riflessione all’ascoltatore e siamo certi che metterà in seria difficoltà i giudici di Eurovision, anche per il suo significato. Dal brano emerge la gratificazione dell’amore, ma anche tutte le sfumature di un sentimento a volte incontrollabile. Le rime sembrano rivolgersi ad un interlocutore ferito dai suoi stessi sentimenti, ma determinato a superare le sue paure. Paure che spesso ci circondano e rischiano di bloccarci, di non farci capire quanto la vita sia più piena proprio grazie all’amore.

La canzone I.M scelta dal cantante israeliano Micheal Ben David e scritta da Lidor Saadia, Chen Aharoni e Assi Tal, è un vero e proprio inno all’accettazione di se stessi. Si tratta di un tema estremamente importante per il giovane cantante in gara ad Eurovision Song Contest 2022, che in passato ha dovuto fare i conti con il bullismo, l’emarginazione e i maltrattatemi dei compagni a scuola. Recentemente ha ammesso di aver avuto difficoltà a sentirsi accettato nella società, anche dopo essersi esposto sulla propria omosessualità. Con la canzone I.M, l’artista vuole dare un messaggio di fiducia e consapevolezza a tutti quelli che hanno vissuto le sue stesse difficoltà.

Il video di I.M. di Micheal Ben David all’Eurovision 2022













