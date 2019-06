Michel Platini arrestato in Francia/ Scandalo Fifa: “corruzione per Mondiali Qatar”

La notizia che sconvolge il mondo del calcio arriva dalla Francia, precisamente da Nanterre dove questa mattina Michel Platini è stato arrestato con l’accusa di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Quatar per il 2022. L’ex campione e Pallone d’oro della Juventus, tra i più forti di sempre, da quando si è buttato nella politica del calcio – ex Presidente Uefa il ruolo più prestigioso ricoperto – è stato seguito da non poche inchieste che ne hanno minato la fiducia e la credibilità di una delle persone più acute del mondo del calcio moderno. Il sito francese Mediapart con questa notizia oggi però “stravolge” quello che sembrava un caso chiuso, con la squalifica comminata a Platini da Fifa e Tas che il prossimo 10 ottobre sarebbe scaduta e terminata definitivamente: «l’ex calciatore sarebbe stato portato nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria», spiegano i colleghi francesi. Michel Platini è stato eletto nel 2007 Presidente dell’Uefa, rimasto in carica fino al 2015 quando è poi stato bandito dal comitato etico Fifa proprio per lo scandalo scoppiato sull’assegnazione dei Mondiali in Qatar (per il quale l’allora Presidente Fifa Sepp Blatter è stato anch’egli indagato e squalificato da ogni possibile ente sportivo).

PLATINI PRIMA DELL’ARRESTO: “CONTRO DI ME COMPLOTTO FIFA-TAS”

«Platini è stato preso in custodia martedì, 18 giugno, come parte delle indagini sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022», sono al momento le uniche notizie che filtrano dalla stampa francese in attesa di conferme e di eventuali dichiarazioni dello stesso Platini tramite i suoi avvocati. Giusto qualche giorno fa, ad inizio giugno, l’ex Pallone d’Oro chiamato “Le Roi” ha convocato 6 giornalisti di altrettanti Paesi (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera e Inghilterra) per dare la sua versione dei fatti a 4 mesi dal possibile ritorno nel mondo del calcio: ha lanciato accuse molto pesanti nelle quali ribadiva la sua totale innocenza, «Ho qualche idea, penso che l’abbiano tutti, ma siccome non ho prove ho fatto denuncia contro ignoti. Però è qualcuno dentro il calcio. Fifa e Tas. D’altra parte alla mia ultima conferenza da presidente Uefa, al sorteggio di Montecarlo del 2015, qualcuno mi aveva messo sull’avviso del fatto che qualcuno stava cercando di impedirmi di diventare presidente Fifa. C’erano due storie in ballo. Mio figlio che lavorava per un’azienda del Qatar. E il pagamento Fifa ricevuto da Blatter e regolarmente denunciato al Fisco». Non erano mancati in quella intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport critiche anche all’attuale presidente Fifa Infatino: «sono rimasto sorpreso dalla sua candidatura, Per me lui non è legittimato né credibile come presidente della Fifa. Non basta tirare le palline al sorteggio. Però era un ottimo segretario generale, davvero. Ma uno che per dieci anni ha vomitato contro la Fifa diventa poi presidente? Uno che ha sempre criticato il calcio femminile viene poi a Parigi a promuovere la coppa del mondo femminile? L’avrei visto bene segretario di Salman (il rivale sconfitto nel 2016, ndr)».

