Furto in casa e addio a decine di trofei; brusco risveglio per Michel Platini nelle prime ore del mattino, ladri in azione presso l’abitazione di Cassis.

Disavventura tutt’altro che banale quella risalente alle prime ore di questa mattina per Michel Platini; l’ex stella della Juventus oltre che presidente della Uefa ha subito un gravoso furto in casa. Il misfatto ha avuto luogo presso la sua abitazione di Cassis – come riporta Sportmediaset – all’alba. Per fortuna l’ex calciatore è riuscito a rendersi conto della situazione dati i rumori provenienti dal giardino ma suo malgrado non è riuscito ad impedire che i malviventi andassero via con la refurtiva e con un discreto bottino.

Il furto in casa di Michel Platini non ha ancora una stima in termini di danni ma, stando alle prime ricostruzioni, diversi beni di valore sarebbero stati portati via dalla sua abitazione nei pressi delle Bocche del Rodano. Nonostante l’ex calciatore sia riuscito a mettere in fuga i malviventi, sarebbero comunque riusciti a mettere le mani su circa due dozzine di trofei individuali conquistati nel corso della maestosa carriera dell’icona del calcio francese.

Michel Platini, le sue condizioni dopo il furto in casa: nessuna aggressione ma apprensione per i trofei rubati

Indagini in corso su quanto accaduto presso l’abitazione di Michel Platini, colpito da un furto in casa all’alba di oggi. Come racconta Sportmediaset ancora non è stato stimato il danno economico determinato dai trofei rubati dalla sua abitazione; nel frattempo le forze dell’ordine sono già al lavoro non solo per ricostruire la dinamica dei fatti ma anche per provare ad individuare i malviventi. Attualmente si starebbe occupando del caso la procura di Marsiglia con un’inchiesta rivolta verso ignoti per furto con scasso aggravato. Per fortuna nessuna ripercussione a livello fisico per Michel Platini che, riuscendo a mettere in fuga i ladri, non ha subito alcuna aggressione; resta però lo spavento per un risveglio così traumatico e soprattutto il dramma per il furto di circa 20 trofei.