Michel Platini/ “Quei primi mesi difficili alla Juventus…” (Che Tempo che Fa)

L’artista e il genio del pallone a Che Tempo Che Fa. Michel Francois Platini, storico calciatore della Juventus e della Nazionale francese, si racconta nel salotto di Fabio Fazio. Questa sera riavvolgerà il nastro della sua carriera, rispolverando ricordi e aneddoti. Secondo figlio della famiglia Platini, Michel ha cominciato a tirare i primi calci ad un pallone seguendo le orme di papà Aldo, capitano del Jovincenne. Non passa molto tempo affinchè Michel inizi ad affinare la sua tecnica e a disputare la sua prima vera partita presso il club di Joeuf. Nel giro di pochi mesi il piccolo Platini diventa grande, attirando le attenzioni dei talent scout più importanti. Siamo dunque nel 1972 quando Platini firma per il Nancy. Il suo debutto nella massima serie francese si materializza nella stagione 1972/73, dove esordisce come ala nel match contro il Nimes.

Michel Platini, i suoi primi grandi traguardi

Chissà se Michel Platini racconterà a Che Tempo Che Fa della sua prima volta alla guida del centrocampo del Nimes, quando aveva solo diciotto anni. Nel 1976 esordisce in campo internazionale, con un gol con la sua Nazionale nel prestigioso palcoscenico del Parco dei Principi, contro la Cecoslovacchia. Per Michel Platini è un anno fortunato perché partecipa ai Giochi Olimpici di Montreal e vince in seguito la Coppa di Francia con il Nancy, segnando la rete decisiva nella partita contro il Nizza. La sua classe è immensa, i titoli personali e non si sommano molto rapidamente. Nel frattempo viene nomimato il Re del calcio piazzato per le sue splendide perle su punizione. Nel 1982 si trasferisce alla Juventus, ma il vero Platini fatica a sbocciare. Per il francese è necessario un periodo di ambientamento all’Italia e al calcio Italiano.

Michel Platini, il legame con la Juventus e i tanti successi

Nel cuore di Michel Platini c’è sicuramente il bianconero della Juventus. Un periodo, quello a Torino, che il francese ha vissuto in modo particolare: l’inizio difficoltoso, poi i successi con la Coppa Italia ed il titolo di miglior giocatore d’Europa, quindi il suo primo “Pallone d’Oro”. Michel Platini finalmente si esprime al massimo dei livelli e nel 1984 vince di nuovo il “Pallone d’Oro” e il campionato italiano. Per i tifosi della Juventus è un idolo incontrastato, ma anche per i francesi resta un beniamino, con la vittoria degli Europei nel 1984. L’anno seguente è un anno di vittorie e tragedie, con la sua Juventus sul tetto d’Europa con la Coppa dei Campioni, ma anche con la tragica caduta di una parte dello stadio all’Heysel di Bruxelles, con feroci scontri tra le tifoserie.



