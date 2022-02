Michel torna a camminare grazie a intelligenza artificiale/ “Suono dei miei passi…”

Per il trentenne Michel Roccati, tornare a camminare dopo quattro anni di paralisi è stato un vero e proprio sogno che si realizzava. Tutto è stato possibile grazie all’intelligenza artificiale che negli ultimi anni ha compiuto – è proprio il caso di dirlo – passi da gigante. A permettere a Michel di tornare a fare la vita di gran parte dei suoi coetanei è stato un dispositivo realizzato da un gruppo di ricerca coordinato dal Politecnico di Losanna (Epfl) e del quale fa parte anche l’italiano Silvestro Micera, professore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “I primi passi sono stati un sogno, qualcosa di incredibile”, ha confidato Michel all’agenzia di stampa Ansa alla quale ha raccontato la sua esperienza.

Il trentenne di Montaldo Torinese, quattro anni fa rimase vittima di un brutto incidente in moto causato da un animale che gli attraversò la strada facendolo cadere rovinosamente. L’incidente gli causò una paralisi ma il giovane, dentro di sé, non smise mai di credere di potere un giorno tornare a camminare. Ciò è stato possibile in appena un giorno. Ora ha imparato a salire e scendere le scale e a nuotare ma Michel punta ancora più in alto: entro la prossima primavera sogna di percorrere almeno un chilometro.

Michel Roccati torna a camminare grazie a intelligenza artificiale

L’incidente e tutto ciò che ne è conseguito non ha fatto perdere in Michel Roccati le speranze. Circa un anno fa è entrato a far parte di un programma di ricerca che ha coinvolto oltre a lui altri due volontari nelle sue stesse condizioni. L’obiettivo era quello di riuscire a ripristinare la capacità di movimento in coloro che sono rimasti paralizzati per traumi alla colonna vertebrale, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. “Ho saputo che cercavano volontari per questo esperimento e ho scritto una mail per poterne far parte, non sapevo quasi nient’altro”, ha raccontato Michel all’Ansa.

Si è quindi sottoposto ad un intervento chirurgico durante il quale gli sono stati impiantati degli elettrodi nella colonna vertebrale e un dispositivo nell’addome. Quest’ultimo raccoglie i dati in arrivo da un computer gestito direttamente dal giovane. Una volta terminata la convalescenza il ragazzo si è recato presso il Politecnico di Losanna dove si è compiuto il piccolo grande miracolo della scienza: “dopo appena un giorno di addestramento ho mosso i primi passi e poco dopo camminavo”, ha raccontato ancora sopraffatto dall’emozione. Poco alla volta è riuscito a recuperare il 50% del tono muscolare ed ogni giorno che passa aumentano i progressi. “Sul tablet ho un programma da scegliere per ogni funzione, a quel punto parte lo stimolo e io col cervello faccio lo stesso. Unendo il segnale prodotto dal mio cervello con quello del dispositivo tutto funziona meglio”, ha spiegato.

L’emozione al solo suono dei suoi passi

Il dispositivo che ha aiutato Michel a tornare a camminare ha ancora dei margini di miglioramento. Uno dei sogni di Roccati è che possa essere presto commercializzato in modo tale che chiunque si trovi nella sua stessa situazione possa rivivere la forte emozione di poter tornare a camminare, muoversi e condurre una vita normale come prima della paralisi.

Al TgLa7 il giovane Roccati ha ripercorso le tappe degli ultimi anni confidando: “Io sin dal momento del ricovero in ospedale non sono mai stato giù di umore in quanto sapevo in cuor mio che una soluzione l’avrei trovata in qualche maniera”. Quella soluzione alla fine è riuscito a trovarla “seguendo un convegno legato al cervello dove si è parlato del progetto che si stava facendo a Losanna”. Ripensando a quei suoi primi passi ha commentato: “E’ stata un’emozione totalmente indescrivibile che mi ha lasciato senza parole. Oggi utilizzo la stimolazione ogni giorno e ormai è diventata una sorta di dipendenza. Non riesco a smetterla di utilizzarla perché il suono dei miei passi è talmente bello che è un peccato non poterlo sentire ogni giorno. Quando voglio farmi un regalo, accendo la stimolazione e comincio a camminare, e dico: finalmente è come prima!”.

