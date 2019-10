MICHELA ANDREOZZI/ “Le mie Brave ragazze sono quattro sfigate” (Domenica in)

Michela Andreozzi è la “primadonna” di Brave ragazze, uno dei film più chiacchierati del momento non solo per via del cast d’eccezione (composto da quattro attrici del calibro di Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico), ma anche perché è forse la prima action comedy a tingersi quasi completamente di rosa. È una storia vera, innanzitutto: quattro donne, vissute nella Francia degli anni ’80, uniscono le forze per mettere a segno una serie di rapine travestite da uomini. Tutte e quattro sono attanagliate da problemi economici, che poi è il vero motivo che le spinge a tentare la via del crimine. Soprannominate le “Amazzoni di Avignone”, le donne in questione finiscono in carcere, ma vengono ampiamente sostenute dall’opinione pubblica. L’idea del film è venuta proprio alla Andreozzi, leggendo un’intervista rilasciata anni fa da una delle ex rapinatrici.

Michela Andreozzi racconta Brave ragazze

Brave ragazze, il nuovo film di Michela Andreozzi, è prodotto da Paco Cinematografica e uscirà nelle sale il 10 ottobre. “Una storia paradossale”, ha dichiarato la regista, “che cavalca un pregiudizio, secondo cui le donne certi crimini non li commettono e quindi, se si travestono da uomini, possono sperare di non essere acciuffate. Ho mantenuto l’ambientazione negli anni 80, spostandola a Gaeta, ma adesso c’è grande attenzione al neo-femminismo, è un momento fertile”. La trama ricorda molto il recente Ocean’s 8: “Sì, può essere paragonato”, ammette lei, “ma noi lavoriamo a questo progetto dal 2011. Inoltre, nel film americano le protagoniste sono donne senza scrupoli che aspirano a diventare ricchissime, qui sono delle amabili sfigate, che aspirano a superare l’emergenza”.

La carriera di Michela Andreozzi

Michela Andreozzi nasce a Roma il 4 luglio 1969. Si laurea in Lettere e filosofia all’Università Roma Tre, per poi proseguire gli studi di sceneggiatura alla Scuola Holden di Torino. Nel mentre, studia anche recitazione e inizia a lavorare in tv per Gianni Boncompagni. Nel 1996 fonda con Francesca Zanni il duo comico Gretel & Gretel, che la porta a partecipare a numerose trasmissioni televisive tra Rai e Mediaset. L’esperienza del duo termina nel 2002. Da quel momento in poi, prosegue il suo percorso da sola sia a teatro che al cinema. Come attrice teatrale è diretta da Gigi Proietti, Paola Tiziana Cruciani, Angelo Longoni e Federico Moccia, ma incontra anche Max Tortora, Giampaolo Morelli, Ugo Dighero, Rodolfo Laganà e Remo Remotti. Il suo film d’esordio è Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo, un vero e proprio trampolino di lancio verso le commedie di cui è protagonista negli anni successivi. Subito dopo si afferma come sceneggiatrice, scrittrice e infine regista. Dal 2013, è legata sentimentalmente al collega attore Massimiliano Vado. Nel 2015, i due si sono uniti civilmente. La coppia non ha figli.



