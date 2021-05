Michela Andreozzi/ “Non desidero l’esperienza della maternità, voglio fare altro”

Dalla carriera alla vita privata, Michela Andreozzi a 360° ai microfoni di In barba a tutto. Ospite di Luca Barbareschi, l’attrice e regista ha parlato della sua decisione di non avere figli: «La mia è stata una scelta e l’ho voluta dire perché forse non tutti si sentono liberi di dire questo, viviamo in un Paese in cui la maternità è un valore intoccabile: spesso identifichiamo la donna con la madre. Dire “io non voglio figli” era un modo per dire che sono prima una persona che una donna».

Michela Andreozzi ha poi aggiunto sul punto: «Io penso che una donna possa scegliere liberamente di non avere figli anche se non ha nessuna creatività, anche se non ha nulla da fare in alternativa. Se una donna normale non sente il desiderio di averne, non è giustificata. Io non desidero l’esperienza della maternità, voglio fare altro».

MICHELA ANDREOZZI: “SOGNAVO DI LAVORARE CON ETTORE SCOLA”

Michela Andreozzi ha poi parlato della sua carriera da comica, arrivata dopo la laurea in Filosofia: «Credo che comicità e filosofia siano unite sotto sotto. Io sono sempre stata una che amava fare ridere gli altri, mi sono sempre sentita bene se gli altri ridevano». Michela Andreozzi ha poi parlato della sua ammirazione per Ettore Scola: «Sognavo di lavorare con Ettore Scola, è sempre stato il mio punto di riferimento. Una volta ho fatto uno spettacolo dal vivo a Testaccio, i nipoti me lo portarono di nascosto. Me lo sono ritrovato lì, all’uscita, e mi disse una cosa che mi ha incoraggiato per il resto della vita: “Dove eri nascosta?”. Me lo terrò per sempre».

MICHELA ANDREOZZI: “IO E MASSIMILIANO VADO SIAMO INNAMORATI”

Michela Andreozzi ha poi parlato della sua carriera da regista, iniziata dopo un fortunato trascorso da attrice: «Io amo gli attori, ma sono contenta di farne meno parte: hai più responsabilità e più emozioni. Dirigere un film poi è come recitare tutti i ruoli. Puoi mettere qualcosa di te nella relazione con gli attori, ad ogni attore gli voglio bene». Una battuta anche sull’amore con il marito Massimiliano Vado: «Sono sposata con un attore-regista e siamo ancora insieme dopo otto anni, siamo ancora tipo innamorati (ride, ndr). Io ho un lato maschile sviluppato, sono resistente, e lui ha un lato femminile molto sviluppato, ha una forte sensibilità».



