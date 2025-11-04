Chi è Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi: nata dal matrimonio con Antonio Ansoldi, Michela è una stimata psicologa

Michela Ansoldi, chi è l’unica figlia di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è mamma di una sola figlia, Michela Ansoldi, nata dall’amore con Antonio, l’unico uomo che ha sposato nel corso della sua vita e con il quale si è separata pochi anni dopo la nascita della figlia. Michela, nonostante il lavoro della mamma nel mondo dello spettacolo, si è dedicata ad altro: è diventata infatti una psicologa, dopo un lungo percorso di studi. La figlia di Iva Zanicchi, infatti, non ha scelto di seguire le orme della mamma, anzi, ha sempre preferito la privacy, proteggendo la sua vita privata dalle luci dello spettacolo. Da anni ormai è una stimata psicologa, un lavoro che ama e che l’ha resa molto apprezzata nel suo ambito.

Nonostante la sua riservatezza, in qualche occasione Michela Ansoldi si è mostrata al fianco della mamma in qualche salotto televisivo. In queste occasioni ha parlato di Iva come una mamma amorevole ed eccezionale, nonostante dall’esterno possa sembrare una donna che non si lascia andare ad eccessive dimostrazioni di affetto. La figlia, che la conosce bene, l’ha descritta come una mamma eccezionale.

Chi è Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi: “A 18 anni…”

Iva Zanicchi, parlando della figlia Michela Ansoldi, ha raccontato che nonostante da bambina non sembrasse soffrire tanto le assenze della mamma, in realtà, una volta cresciuta, Michela ha confessato alla mamma quanto avesse sofferto per le sue numerose partenze. “A 18 anni mi ha detto, piangendo, che aveva sofferto le mie assenze. Tornando indietro cambierei tutto” ha ammesso.

Parlando ancora della figlia a “Verissimo”, Iva ha rivelato: “Quando lei faceva qualcosa di negativo, io non la rimproveravo ma mi chiudevo in camera per evitare di farlo. Allora lei si metteva lì e ascoltava e mi diceva di aprire. Io sono stata fortunata con Michela: è una donna e una mamma straordinaria, e ha istinto materno anche con me, nei miei confronti” ha raccontato Iva Zanicchi.

