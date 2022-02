Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi/ “Ha sofferto la mia assenza”

Michela Ansoldi: figlia di Iva Zanicchi e Tonino Ansoldi

Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi e Antonio “Tonino” Ansoldi, produttore discografico scomparso nel 2020. Michela è nata nel 1967 e pochi anni dopo, nel 1976, il matrimonio dei genitori è finito. Michela ha scelto una strada molto diversa rispetto a quella della mamma ed è diventata psicologa. Durante la sua infanzia, Michela ha sofferto l’assenza della madre, spesso lontana da casa perché impegnata con la sua carriera: “Tutti gli anni andavo via un mese. Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”, ha detto Iva a Paola Perego nel programma “Non disturbare”.

Michel Ansoldi: il rapporto con mamma Iva e i due figli

Michel Ansoldi ha avuto due figli: Luca, nato nel 1998, e Virginia Catellani, nata nel 2003. Estremamente riservata, la figlia di Iva Zanicchi ha sempre tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori e non è noto se sia ancora sposata. “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa. Non mi frequenta molto, ma ogni volta che ho bisogno lei c’è”, ha dichiarato l’Aquila di Lingonchio in un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, in una puntata di Domenica Live. Negli ultimi anni Iva Zanicchi ha pubblicato i suoi dischi con la Luvi Records, etichetta della figlia Michela, che si chiama così in onore delle iniziali dei suoi figli, nonché nipoti della Zanicchi, Luca e Virginia.

