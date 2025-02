Si chiama Michela Ansoldi l’unica figlia di Iva Zanicchi, la cantante ospite oggi, domenica 23 febbraio, a Verissimo. Michela è nata nel 1967 dal matrimonio di Iva con il noto discografico Antonio Ansoldi. I due si sono separati nel 1985, sebbene l’artista abbia recentemente ammesso di non averlo mai amato veramente e di averlo tradito poco prima della rottura definitiva. Subito dopo, ha conosciuto colui che sarebbe diventato l’uomo della sua vita, ovvero Fausto Pinna. Ad ogni modo, i due sono sempre rimasti in buoni rapporti anche per la loro figlia, fino alla sua morte nel 2020.

Michela ha scelto una carriera totalmente diversa rispetto alla madre, diventando una psicologa professionista. Da sempre molto riservata, della sua vita privata si sa poco e nulla, se non che è madre di due figli: Luca, nato nel 1998, e Virginia, nata nel 2003. Quest’ultima ha un legame molto speciale con la nonna, tanto da essere state ospiti insieme proprio a Verissimo. La giovane ama la musica e sta già cercando di seguire le orme di Iva, che la supporta fortemente in questo percorso. D’altro canto, Michela e Iva oggi hanno un rapporto molto solido, ma in passato non è sempre stato così.

Michela Ansoldi: chi è la figlia di Iva Zanicchi e il loro complicato rapporto

L’infanzia di Michela Ansoldi non è stata delle più semplici, avendo sofferto molto la lontananza della madre. Impegnata con la sua carriera, Iva Zanicchi si trovava spesso lontana da casa e dalla famiglia, un’assenza che ha segnato profondamente la vita della figlia. La psicologa ha portato quella sofferenza dentro di sé per anni, fino a che, al suo diciottesimo compleanno, è scoppiata in lacrime e ha confessato a sua madre tutto il dolore che provava. “Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”, ha raccontato la cantante.

Nonostante la sua riservatezza, Michela è apparsa in diverse occasioni in televisione insieme alla madre, partecipando anche ad un’intervista di coppia a Domenica Live. In quell’occasione, la voce di “Zingara” ha spiegato che, pur non vedendosi sempre, la figlia è sempre presente quando lei ha bisogno. “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa”, ha detto l’ospite di Verissimo.