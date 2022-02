Michela Ansoldi e Virginia, figlia e nipote Iva Zanicchi/ “Diverse, ma compensiamo”

Michela Ansoldi e Virginia sono la figlia e la nipote di Iva Zanicchi, la cantante reduce dalla partecipazione al Festival della Canzone di Sanremo 2022. La figlia è nata dall’amore con Michele Ansoldi, il primo ed unico marito dell’Aquila di Ligonchio che oggi è felicemente innamorata del compagno Fausto Pinna. Michela Ansoldi ha un bellissimo rapporto con la mamma che ha anche reso nonno di una bellissima nipote di nome Virginia. Iva è orgogliosissima della figlia su cui ha rivelato: “mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa”.

Eppure nei primi anni di vita di Michela Ansoldi, mamma e figlia hanno avuto un rapporto conflittuale causato dai continui impegni di lavoro della cantante. “Tutti gli anni andavo via un mese. Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto” ha confessato Iva durante un’intervista rilasciata a Paola Perego.

Iva Zanicchi, la figlia Michela Ansoldi e la nipote Virginia: tre generazioni a confronto

Con il passare degli anni però Iva Zanicchi e la figlia Michela Ansoldi hanno recuperato gli anni persi e costruito un bellissimo rapporto madre e figlia. Ad unirle è stata anche la nascita di Virginia, la nipote della Zanicchi con cui ha un rapporto davvero speciale. La conferma è arrivata proprio da Iva Zanicchi ospite del programma Oggi è un altro giorno con la figlia Michela e la nipote Virginia, tre generazioni a confronto unite dalle singole differenze.

“Noi siamo diverse, caratterialmente siamo agli antipodi, e questo mi ha aiutato. Lei è impulsiva, è un vulcano, mentre io sono razionale: ci compensiamo” – ha detto la Zanicchi che parlando della figlia ha aggiunto – “credo fermamente che lei sia una persona fuori dal normale: è una grande donna, una grande moglie e una grande mamma”.

