Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi: chi è? Nata nel 1967 dal matrimonio della mamma, le due hanno un legame splendido: "Il mio grande amore"

Sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha avuto nella sua vita solamente una figlia, Michela, nata nel 1967 dall’amore con il marito. Una donna che l’ha poi resa nonna di due nipoti. La figlia di Iva Zanicchi, Michela Ansoldi, ha sempre vissuto a distanza il successo della mamma: un po’ perché la cantante non amava portarla spesso con lei, un po’ perché per carattere e indole ha deciso di fare un mestiere totalmente diverso da quello della madre nel mondo dello spettacolo. Dopo aver studiato, infatti, Michela si è laureata in psicologia, cominciando una carriera che l’ha portata a diventare una professionista molto stimata. Come dicevamo, dunque, la figlia di Iva Zanicchi è una persona molto riservata e poche volte si è vista in pubblico in compagnia della mamma: quelle poche volte in cui è successo abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa in più sul loro rapporto che sembra essere splendido.

Katia Ricciarelli furiosa a Verissimo: "Pippo Baudo mi nascose di avere un figlio"/ "Presi un investigatore"

Come ha raccontato proprio l’artista in un’intervista su Rai 1, quando Michela Ansoldi era appena una bambina, lei era spesso fuori per lavoro: “Non la portavo mai con me, al contrario di tanti colleghi. Non perché non la volessi, ma io sono molto apprensiva, e mi preoccupavo sempre che potesse succedere qualcosa. Così facevo i salti mortali per tornare a casa e stare un po’ con lei”.

Chi è Giulia Colonna, fidanzata di Mattia Furlani/ "Profonda intesa dal primo incontro in pista"

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi: “Quando ero bambina sentivo la mancanza”

Nonostante per via del lavoro della mamma, le due siano state poco tempo insieme durante l’infanzia di Michela, Iva Zanicchi è stata per lei una mamma qualsiasi, come quelle dei suoi compagni di scuola: “Una mamma come tutte le altre ai miei occhi, forse leggermente più impegnata” ha spiegato la figlia di Iva Zanicchi su Rai 2. Nonostante fosse una bambina, infatti, Michela comprendeva che la mamma era fuori per lavoro ed era felice e serena, accudita dalla nonna materna. Oggi, che Michela è una donna nonché mamma di due ragazzi, il loro legame non ha fatto altro che stringersi ancor di più.