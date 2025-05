La musica non conosce segreti per lei, così come la tv; per non farsi mancare nulla, l’abbiamo vista dedicarsi anche alla carriera politica. Iva Zanicchi è un turbinio di energia anche oggi alla veneranda età di 85 anni e ovviamente anche lungo il corso di tutta la sua splendida carriera scandita da una varietà di esperienze e da un successo più che meritato e legato ad una voce unica e inimitabile. Nulla forse sarebbe stato possibile senza il sentimento per antonomasia, l’amore; la famiglia è stata il suo faro, in particolare la figlia Michela Ansoldi.

Fausto Pinna, chi è il marito di Iva Zanicchi/ "Sono stata con lui fino all'ultimo respiro, mi manca"

“Non potevo essere più fortunata, è un angelo”, raccontava Iva Zanicchi a Verissimo parlando di sua figlia Michela Ansoldi; parole che sono manifesto del loro splendido rapporto e di come, l’una per l’altra, siano state scudo e supporto. La cantante ha spesso raccontato dell’estrema educazione della figlia: “Mai una punizione, era bravissima”, una crescita senza rigidità e scandita dalla dolcezza: “E’ una donna vera, straordinaria!”.

Antonio Ansoldi, chi è l'ex marito di Iva Zanicchi/ "Ha sofferto tantissimo la mia assenza"

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi: “Ogni anno che passa…”

Ma chi è Michela Ansoldi oltre ad essere la figlia di Iva Zanicchi? Nata nel ‘76 dal matrimonio della cantante con Antonio Ansoldi, è ben lontana dalla luce dei riflettori. A dispetto della carriera materna ha infatti scelto un percorso di vita che non riguardasse il mondo dello showbiz affermandosi dunque come psicologa. Nel tempo ha costruito a sua volta una famiglia felice regalando a ‘L’aquila di Ligonchio’ una splendida e amata nipotina, Virginia.

In passato, Iva Zanicchi ha raccontato delle difficoltà nel conciliare carriera e vicinanza per sua figlia Michela Ansoldi; non è stato facile comprendere e accettare le assenza ma con il tempo sono arrivate le risposte, la comprensione, e l’amore non è mai stato intaccato da quel momento di vita. Anzi, risplendono le parole di Michela – a Verissimo – in occasione del recente 85esimo compleanno della cantante: “… Oggi, più che mai, voglio che tu sappia che non sei sola; ogni anno che passa mi rendo sempre più conto di quanto tu sia un punto di riferimento, non solo per me ma per tutta la famiglia. Ammiro tutte le tue qualità, sei stata una mamma amorevole, gentile e premurosa. Oggi voglio ringraziarti per tutto ciò che fai, per il tuo amore incondizionato per me e tutta la famiglia; anche se non te lo dico spesso, ti voglio bene mamma, buon compleanno”.

Iva Zanicchi, chi è la cantante: “Mi sono sposata vergine”/ “Mio marito Fausto? Mi manca”