Michela Ansoldi, figlia e nipoti Iva Zanicchi/ “Ha sofferto tanto la mia assenza”

Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi, la cantante e conduttrice televisiva di successo. Michela è la sola ed unica figlia nata dal matrimonio tra l’aquila di Ligonchio Antonio Ansoldi, famoso discografico e produttore. Un amore che si è concluso nel 1976 e che ha portato, molti anni dopo, la Zanicchi a confessare di non essere mai stata realmente innamorata dell’ex marito e di averlo tradito durante il loro matrimonio. Ad unirli, nonostante tutto, la presenza della figlia Michela che ha spinto i due ex a mantenere un buon rapporto. Michela Ansoldi lavora come psicologa intraprendendo così un percorso completamente diverso e lontano anni luce da quello della mamma.

Parlando proprio dei rapporti con la mamma, Michela ha vissuto un’infanzia non proprio serena a causa della continua assenza di mamma Iva. La Zanicchi, infatti, dopo il parto aveva ripreso a lavorare e si assentava spesso per motivi di lavoro. Un’assenza che la piccola Michela ha vissuto molto male. La stessa Iva, infatti, parlando della figlia ha raccontato: “io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva Michela Ansoldi. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Nonostante tutto Michela Ansoldi e mamma Iva Zanicchi hanno un rapporto bellissimo che si è consolidato nel tempo. Insieme un pò di tempo fa hanno partecipato al programma “Domenica Live” di Barbara D’Urso condividendo con il pubblico alcuni ricordi intimi della loro vita. Michela per la prima volta si è raccontata a cuore aperto ascoltando anche le parole della madre che ha detto “mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa”.

Iva Zanicchi ha poi aggiunto: “quando ho bisogno di lei, c’è sempre”. Che dire un rapporto bellissimo quello tra mamma e figlia con la Zanicchi che, se in passato è stata spesso lontana da casa, oggi si gode ogni istante con i due nipoti Luca e Virginia.



