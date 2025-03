Michela Ansoldi è la sola ed unica figlia di Iva Zanicchi nata dal matrimonio con il discografico Antonio Ansoldi. Un matrimonio terminato nel 1967 dopo un tradimento della cantante che, in una vecchia intervista, con la sua consueta sincerità ha confessato di non essere mai stata innamorata di lui. Dalla loro unione però è nata la figlia Michele che ha permesso ai due ex di restare in buoni rapporti. La figlia di Iva Zanicchi è una donna discreta e riservata che non ha seguito le orme della mamma, visto che è diventata una psicologa. Michela è molto diversa dalla mamma: ha un carattere discreto e riservato e tende ad apparire davvero pochissimo se non per motivi legati alla cantante.

“E’ una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa” – ha detto la Zanicchi che nel corso degli anni ha recuperato un rapporto con la figlia con cui in passato ha vissuto momenti di incomprensione. In particolare le due sono state lontane quando Michela era piccola e la Zanicchi viaggiava spesso per motivi di lavoro.

Iva Zanicchi sulla figlia Michela Ansoldi: “oggi cambierei tutto”

Iva Zanicchi parlando a ruota libera della figlia Michela Ansoldi ha confessato: “non l’ho mai vista piangere”. Una dichiarazione che conferma il rapporto divisivo che le due hanno vissuto durante l’adolescenza di Michela che è vissuta con una madre spesso lontana e in giro per il mondo. Proprio l’aquila di Ligonchio ricordando quegli anni fatti di tanti impegno di lavoro e tournée ha detto: “ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro. Ma volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Fortunatamente oggi Iva e Michela hanno recuperato il rapporto e sono molto complici al punto che in diverse occasioni la Zanicchi è riuscita anche a farsi accompagnare in alcuni programmi tv per parlare apertamente della loro complicità.