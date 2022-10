Michela Ansoldi, figlia Iva Zanicchi/ Un’infanzia difficile per il lavoro di mamma

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi, allergica alle luci dei riflettori

Michela Ansoldi è la figlia della celebre cantante reggiana Iva Zanicchi. Classe 1967, mamma di due bellissimi figli di nome Luca e Virginia a cui nonna Iva è estremamente legata. Per quanto riguarda la vita privata non si hanno moltissime informazioni, anche se spesso mamma Iva l’ha teneramente chiamata in causa durante alcune interviste rilasciate ai media e nei vari salotti televisivi.

Quel che sappiamo è che Michela Ansoldi è oggi una psicologa affermata, nata dalla storia d’amore tra sua madre Iva e suo padre Antonio Ansoldi, uno dei discografici più importanti nel panorama italiano. Nonostante sia stata circondata dalla musica fin dalla nascita, Michela ha deciso di intraprendere una carriera molto diversa rispetto a mamma e papà ed oggi è molto soddisfatta del suo percorso.

Michela Ansoldi e l’infanzia difficile per l’assenza di mamma Iva

Non è un caso che nel corso di tutti questi anni, Michela sia apparsa poche volte in contesti pubblici, in compagnia della madre. La figlia di Iva Zanicchi, infatti, non è per niente attratta dai riflettori dello spettacolo e dal mondo della televisione. Di sicuro però, a causa dello spettacolo, ha sofferto moltissimo in passato, in quanto mamma Iva era spesso lontana da casa. Un’assenza pesante e terribile per Michela, che da piccola vedeva davvero poco la Zanicchi, spesso impegnata in lunghi tour in giro per l’Italia. A tal proposito, recentemente, Iva ha detto che se potesse tornare indietro si comporterebbe diversamente nei confronti di sua figlia e che, di sicuro, rimarrebbe maggiormente al suo fianco per non farla soffrire.

