Michela Berini, chi è la fidanzata Andrea Melchiorre?/ Ex Uomini e Donne innamorato

Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore. Nel programma di Canale 5 si era fatto conoscere con il trono di Valentina Dallari, stagione 2014/15. Al termine del suo percorso la transitata aveva scelto proprio Melchiorre, ma la loro relazione finì pochi mesi dopo. In diverse occasioni sia Andrea sia Valentina si erano attaccati vicendevolmente. La deejay bolognese aveva accusato l’ex fidanzato di non averla messa a proprio agio durante la love story, considerando i suoi precedenti problemi legati all’anoressia. Conclusa la relazione la Dallari, Andrea Melchiorre a aveva conosciuto Olga Kosenko, ma la loro relazione è terminata a marzo 2020. Oggi al suo fianco, come rivelato tramite il profilo Instagram, c’è Michela Berini.

Andrea Melchiorre innamorato di Michela Berini

Michela Berini è una appassionata di fitness e le prime foto di coppia risalgano a inizio aprile 2022. “Lo so che suonerà smielato, ma l’amore è passione! Ossessione! Qualcuno senza cui non vivi. Buttati a capofitto, trova qualcuno da amare e che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Dimentica il cervello e ascolta il cuore. Perché la verità è che non ha senso vivere senza questo. Sarà indescrivibile, un colpo al cuore”, ha scritto ieri Andrea Melchiorre su Instagram, pubblicando alcune foto insieme alla fidanzata. Nei giorni scorsi, in uno dei suoi ultimi post, Michela ha fatto autocritica per non essersi impegnata a dovere negli allenamenti per tenersi in forma: “Questa è un’autocritica che ti fai. Io ti vedo sempre bellissima. Ogni giorno di più a prescindere di 5kg in più o in meno”, ha commentato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

