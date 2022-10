Michela Bono e Alex Balbo, chi sono i concorrenti Matrimonio a Prima vista 9/ Lei tirerà troppo la corda?

Michela Bono, chi è la protagonista di Matrimonio a prima vista 9

Michela Bono e Alex Balbo sono una delle tre coppie protagoniste della nona edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 9”, al via questa sera, mercoledì 26 ottobre, su Real Time. Michela Bono, 34 anni, è ostetrica: fa questo lavoro da anni, ma sta prendendo una seconda laurea per diventare strumentista in sala operatoria. È figlia unica, è molto legata alla mamma, ma anche alla nonna Enny e al nonno Dino.

Nel video di presentazione Michela si è definita complessa, in cui convivono cinque “Michela”: quella che tiene banco e si diverte, quella accogliente dolce, quella mezza matta, quella seria e rompiscatole nella vita e nel lavoro, quella parte più oscura. Gli esperti hanno definito Michela Bono una “grande provocatrice” con un grande bisogno di stabilità. Al suo fianco ha bisogno di un “incassatore”.

Alex Balbo: chi è il futuro marito di Michela Bono

Per Michela Bono, gli esperti di “Matrimonio a prima vista Italia 9”, hanno scelto Alex Balbo, 35enne di Roma. Il futuro sposo lavoro nell’ambito delle consegna nel campo alimentare. “Sono un ragazzo serio con molto valori. Un po’ fregnone. Sono stato un cuore ferito, ora sono pronto a dare tutto quello che ho a chi lo merita”, ha detto Alex nel video di presentazione. È un grande appassionato di calcio che gli ha insegnato che la vita è fare gioco di squadra.

Secondo gli esperti Alex è il più indicato per Michela: anche se temono che la ragazza possa tirare troppo la corda. Il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto hanno deciso di mettere insieme Michela e Alex con un’affinità dell’87%.

